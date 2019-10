Dinio seduce a la audiencia pese a su falta de compromiso









Lo tenía muy difícil Dinio frente a una Mila poderosa con años de una presencia mediática que él dejó de tener hace mucho tiempo. Dinio ha sido recuperado de nuestra memoria televisiva. Hasta entrar en la casa de GH VIP era parte del pasado. Estaba en clara desventaja con sus compañeras de nominación. Adara había sido salvada con un porcentaje de votos mínimo y puede presumir de haber estado muy igualado durante días con Mila. Le plantó cara a la colaboradora de ‘Sálvame’ y no estuvo tan lejos de ganarle la partida, lo cual ya me parece un logro importante. A Dinio este regreso le ha salido muy bien porque ha conseguido meterse a buena parte de la audiencia en el bolsillo.

Le faltó a Dinio un poco más de compromiso. Menos miedo a que le perjudicase dar opinión. No tuvo nada en cuenta cuando se trató de divertirse. Nada le paró durante los excesos de la fiesta de las uvas, pero se lo pensó mucho antes de dar su apoyo explícito a Hugo, dejando en manos de la audiencia si era expulsado él o Noemí. Cosas como esa han impedido una mayor movilización de la audiencia votante a su favor. En todo momento quiso nadar y guardar la ropa, porque ha sido bien entrenado para hacer las dos cosas. Su instinto de supervivencia puede más que su sentido de la lealtad.

Anoche mismo vimos por qué Dinio ha perdido la partida. No pidió la palabra ni una sola vez en toda la gala. Imposible conocer su opinión sobre los temas que se trataron y que tenían al resto de sus compañeros enfrentados. La respuesta que le dio al amigo de Kiko en plató hubiera sido pertinente que la diera a él mismo en la casa. Si le hubiera afeado con esa contundencia a Kiko su falta de principios tal vez no estaría fuera, aunque repito que lo tenía francamente complicado. El silencio de Dinio le hace un concursante menos valioso que si hubiera decidido plantarle cara a la situación y dar la batalla por defender su postura y a los suyos. De todas formas, es una lástima haberle perdido en el concurso.

Tras la salida de Anabel como primera expulsada (cumpliendo la tradición de los Pantoja) el impacto que han tenido en la evolución del programa las siguientes expulsiones puede dejar tocada a esta edición. Perder a Hugo y Dinio es un desastre que puede completarse si el expulsado del próximo jueves es Kiko. Y dentro siguen los que se esconden casi todo el rato, personajes secundarios que ni queriendo pueden dejar de serlo. Deberían convertirnos a la audiencia en jefes de la casa por un día y que ejerciéramos nuestro derecho al intercambio. Creo que en tal caso no dudaríamos en sacar de ahí a Irene, Noemí o Gianmarco y que vuelvan los expulsados hasta ahora.

Dije antes que Dinio debió dar su opinión anoche, aunque casi todo el rato me pareció estar viendo GH KIDS en lugar de GH VIP. Las discusiones sobre cacas y resbalones en el retrete son poco motivantes e inhiben a cualquiera. Eso quita las ganas a cualquiera. La mayoría de los argumentos caen por su propio peso al ser inconsistentes, cuando no contradictorios. ¿Cómo se puede mantener al mismo tiempo y por las mismas personas el argumento de que Adara se mete en todas las movidas y el de que solo habla en las galas? Una cosa o la otra. O Adara está en todos los fregados o durante la semana no se comunica ni se implica porque se lo está guardando para sacarlo en las galas.

También es contradictorio decir que cuando intentan darle conversación a Adara les responde con exabruptos y al mismo tiempo decir que no entienden cómo puede ir a hablarles de buen rollo cuando no se llevan bien. El Cejas decía anoche sobre Adara: “Lo primero que hace es empezar a gritar o morderte”. Se refería a cuando intentaba hablar con ella y no estaba exagerando apenas. Si un concursante muerde a otro no solo sería algo preocupante, sino motivo de expulsión disciplinaria inmediata. Aunque debo confesar que para el espectáculo sería maravilloso. Se muerde demasiado poco en general. Lo gracioso es que por la tarde le escuché decir: “Si no nos llevamos bien, no entiendo que venga a hablar de buen rollo como si no le hubiera pasado nada con nosotros”. ¿En qué quedamos?

Por no hablar del extraño concepto de provocar al que no está. Kiko acusa a los que duermen en el búnker de provocadores porque estuvieron haciendo comentarios sobre él después de haber pasado por su cuarto de baño. Para tener intención de provocarle sería necesario que estuviera delante, pero Kiko estaba en el salón intentando enterarse de lo que decían. Y luego tendido en el suelo del jardín poniendo la oreja en la puerta del búnker. ¿Cómo podían saber que les estaba espiando? La idea de provocar al ausente más que contradictoria es absurda.

A las ideas anteriores, desarrolladas todas durante la gala, se suma eso de que deban aplaudir a los cocineros y no a quienes limpian el baño o friegan los platos (para Dinio aclaro que me refiero a toda la vajilla, lo que en mi casa siempre se ha llamado “los cacharros”). Como si supusiera mayor esfuerzo o tuviera más mérito cocinar que limpiar. También podemos añadir el supuesto mérito que para Alba significa trabajar en la tele y ser famoso. Su idea clasista y antigua de que Adara es menos que ella porque “no la conocen ni en su casa” es además muy ignorante porque el apoyo que ha tenido Adara como concursante no lo va ni a oler ella.

Alba se ofende porque Adara respondía así a su desprecio por no ser conocida: “Habría que ver por qué se te conoce a ti”. Debe ser que Alba se avergüenza de su pasado, de la misma forma que parece pensar debiera avergonzarse Adara por trabajar arreglando las uñas a sus clientas. Anoche Antonio David se sumaba a la supuesta ofensa diciendo que Adara no se había enterado de no se cual de las movidas porque “estaría haciendo las uñas”. Porque claro, trabajar en la tele debe ser mucho más noble. “Yo estoy trabajando en la tele y tú no”, decía Alba muy ufana. Pues que le den un pin por ello. O algo.

También deben valer más las lágrimas de Antonio David que las de Adara. Lleva tres semanas llorando como una magdalena por su drama personal y ahora se mete con el llanto de los demás. Antonio David tasa el dolor ajeno según el volúmen de lágrimas derramado. Si no brota la lágrima debe ser pequeño el drama. Cierto que a él nadie le gana en eso, pero seguro que ya sabe que el maletín no se lo lleva quien más llora. ¡Lástima! Que lo diga de Joao se puede entender, porque su llanto es más falso que el arrepentimiento de El Cejas. Pero Adara llora con lágrimas, o al menos sus ojos se enrojecen y humedecen. Y lo hace por cosas que han pasado en la casa, no por su historia personal, en absoluto relacionada con el concurso.

Que Adara se haya convertido en el próximo objetivo a batir es muestra de su poder. Temen al rival fuerte porque les puede comer la tostada (llevarse el maletín, vamos). Es esa, y no otra, la razón por la cual se han acercado a ella Mila y Joao. También por eso la nominan más que nadie y fuerzan argumentos imposibles para justificar una enemistad difícil de explicar. Estela le dice tras salir Hugo que no va a estar sola, pero luego le da la espalda. Hasta cuando no la nominan están demostrando que es la rival más fuerte. Me da la impresión de que Kiko y Gianmarco no dieron ni un punto a Adara porque saben que en este momento es imbatible y no desean enfrentarse a ella en el banquillo de los nominados. Si no cambian el chip y siguen obsesionados con Adara ellos solos la estarán poniendo el maletín en la mano.

Observatorio de nominaciones

Nominaron a la cara todos menos Estela, Joao y Kiko, que habían sacado la bola roja en la prueba de jefe de la casa. El Cejas sacó la bola verde que le convertía en nuevo jefe, dándole la inmunidad y el poder del intercambio. Por decisión propia, El Cejas nominó a la cara en el salón. Así fueron las nominaciones de todos:

Estela > Mila (1), Adara (2) y Gianmarco (3)

Irene > Gianmarco (1), Joao (2) y Adara (3)

Noemí > Kiko (1), Joao (2) y Adara (3)

Antonio David > Irene (1), Joao (2) y Adara (3)

Alba > Joao (1), Kiko (2) y Adara (3)

Joao > Gianmarco (1), Irene (2) y Kiko (3)

Kiko > Joao (1), Alba (2) y Mila (3)

Adara > Alba (1), Irene (2) y Kiko (3)

Mila > Estela (1), Kiko (2) y Gianmarco (3)

Gianmarco > Irene (1), Joao (2) y Mila (3)

El Cejas > Estela (1), Irene (2) y Adara (3)

Los nominados provisionales, y definitivos, son: Adara, Kiko y Joao. El Cejas, como jefe de la casa, tuvo ocasión de salvar a uno de estos nominados y meter a otro, pero decidió no ejercer ese derecho. Supe enseguida que El Cejas no iba a cambiar nada después de haber sufrido los problemas que le causó ser corresponsable de la nominación de Mila la semana anterior. Supongo que escuchó la reacción del público en plató contra Kiko, igual que a favor cuando decidió no salvar a ninguno de los nominados. Lo menos comprometido era no hacer nada, como así sucedió. Otra cosa será la reacción de Kiko cuando se entere de que su compañero no lo ha querido salvar. Por acción (contra Mila) u omisión (contra Kiko), El Cejas lleva dos semanas equivocándose en su primera decisión como jefe de la casa. Mila lo interpretó como una traición, y Kiko bien podría hacer lo mismo.

Joao y Adara nominaron casi igual, excepto en el testimonial punto solitario. Lo habían hablado a primera hora de la tarde, quedando en dar tres puntos a Kiko y dos a Irene. “El punto es irrelevante, lo podemos dar según nos dicte el corazón”, decía Joao. También estaba presente Dinio. Es el más estratega es Joao, mente pensante de las nominaciones de anoche. Y no les salió nada mal. Sumando sus puntos a los que le dieron Mila, Alba y Noemí, lograron meter en la terna de nominados a Kiko. Alba y Noemí demostraron con su voto a Kiko que no son ‘Spice Girls’.

Kiko había asegurado a Mila que no la iba a nominar y luego la metió tres puntos. Por su parte, haberse quedado a las puertas de quedar nominado y su enfrentamiento con Mila durante la gala debieron ser las causas principales por las que a su fin lloraba Gianmarco. Argumentó que había dejado su país y su familia, hablando un idioma que no es el suyo para estar en GH VIP. Como si estuviera haciendo las misiones en el África septentrional. También aludió a sus 22 años, como si esa edad le hiciera un ser desvalido al que sus compañeros debieran proteger, teniéndolo a salvo de críticas y nominaciones. Mila había dicho de él poco más que es un metemierda, lo que en este programa se conoce como un “metemierdé”.

Corea central

Sobre la polémica entre Jorge Javier y Diego Matamoros estoy de acuerdo con los dos. Es decir, creo que Estela es un poco corta y Diego bastante machista.

Si me dan a elegir entre que suba a la casa Sofía (sola y con Diego) o Pol prefiero muerte.

La relación entre Joao y Pol no se la creen ni ellos. Han llevado el paripé tan lejos que ahora pretender aprovecharse de ello convirtiendo este GH VIP en una mezcla entre GH DÚO y ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Tanto montaje hastía.

Ya he hablado de contradicciones e incoherencias en este escrito, pero lo de que Kiko se queje de la limpieza del cuarto de baño, decida ir él a solucionarlo y limpie el inodoro por fuera con la escobilla no es contradictorio, sencillamente es un asco.

Como noticias a guardar en el cajón de las cosas que no interesan a nadie debo decir que en esta gala Irene pidió la palabra y se la dieron. También hablaron Estela y Noemí. Tras las bombillas inteligentes, Ikea consigue hacer muebles que hablan. Si son inteligentes o no está por ver.

Cuando Kiko afirma que cuidar su tupé es lo único que hace, por lo cual se dedica a ello en cuerpo y alma, está intentando ser irónico. Pero tanto él como nosotros sabemos que es una verdad a medias: también se dedica a dar por saco.

Moleskine del gato

Creo que Joao va a ser mejor apoyo para Adara que Dinio. Con su sobreactuación y sus llantinas de folclórica trasnochada, es de los pocos que me agrada ver, me interesa y me entretiene. Lástima que nos tome por tontos con el tema de Pol y sus supuestas infidelidades.

Reconozco que ayer me reí con Kiko y Antonio David convirtiendo el cuarto de baño en una peluquería y vacilando lo máximo a El Cejas mientras le hacían una escabechina en la cabeza y le cortaban los “guardabarros”, como dicen Antonio David. Fue uno de los mejores momentos de esta edición.

