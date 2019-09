Hugo fuera de sí y Mila vomitando









telecinco.es

Si digo que Hugo estuvo al borde del colapso cuando se supo salvado y Mila reaccionó vomitando no estoy utilizando el sentido figurado. Es absolutamente textual. Ni él mismo esperaba que fuera a salvarse. El domingo Hugo tenía un 15,1 % de los votos para salir, siendo el segundo más votado. Eso sí, a una enorme diferencia del 80,4 % que lucía el primero. Al empezar la gala de anoche había subido al 18,3 %, mientras el más votado bajaba hasta el 76,7 %. Y un rato antes de resolverse la salvación se había producido el vuelco entre los dos menos votados. Hugo pasaba a tener un 17,5 %, frente al 19,9 % y el 62,6 % de las otras dos nominadas.

Cuando más seguros estábamos todos de que sería Hugo el expulsado de este jueves, la audiencia resulta que decide sacarle de la terna de nominados con dos días de antelación. ¿Queremos entretenimiento? ¿Rechazamos a los borregos? Sí a todo. Que Hugo tuviera pocas intervenciones anoche jugó a su favor. Cuanto menos hiciera más beneficiado resultaría, y así fue. Ya se encargaron los demás de remar a su favor, principalmente Mila. La emperatriz de Guadalix llamó “hijo de la gran…” a Dinio por contar que fue abroncado por ella a causa de un trago de leche y reprochó amargamente a Antonio David que no saliese en su defensa. Tengo dicho que los demás concursantes son para ella súbditos, mascotas a las que reprender cuando tiran un poco de la correa.

Mientras Hugo fuera ajeno a las polémicas más iría bajando su porcentaje para la expulsión. El grueso del grupo estaba demostrando con sus actos aquello que negaba. Justo lo mismo que el anoche salvado lleva denunciando desde el principio. He llegado a pensar que Hugo pretendía ser el gran protagonista de este arranque de edición aun a costa de ser el primer expulsado. No he descartado todavía que fuera su intención. El forzado enfrentamiento con casi todos parecía consecuencia de un plan urdido premeditadamente. Demasiado artificio como para que le pudiera salir bien. Solo la torpeza de los demás lo ha hecho posible.

Si se llegan a tomar lo de Hugo con buen humor, no dando importancia a su esforzado papel de Pepito Grillo, ahora mismo este concursante seguiría nominado y con pocas posibilidades de evitar la expulsión. Pero no han hecho otra cosa que darle la razón. En el almuerzo de ayer, El Cejas pedía repetir antes de que algunos hubieran empezado a comer. Cuando Hugo hizo lo mismo se lo reprocharon, y Gianmarco tuvo el feo gesto de poner el perolo entero en sitio de la mesa a modo de burla.

Un poco después, Hugo se refería a Gianmarco llamándole “el italiano” y este le señalaba con el dedo pidiendo que no le llamase más así (¡qué "maracaná"!). Le molesta esa neutra y descriptiva fórmula, pero no se le ha escuchado ni una sola queja cuando le han dicho “Balalaica”, “espaguettini” y otros muchos motes, la mayoría referentes a su condición de italiano. Demasiado tiquismiquis protestar por una tontería como esta. Y poco equitativo que les moleste una cosa y no la otra. Gianmarco ha contribuido a demonizar a Hugo hasta el punto de decir que ya era así (de demonio) en el ‘confe’ durante las primeras horas que pasaron encerrados ellos dos solos. En tal caso ¿por qué no lo nominó el jueves pasado?

Todos hablando de Hugo de forma permanente y machacona lo han hecho bueno. Con sus actos estaban dándole la razón, aunque no se dieran cuenta. Con sus desprecios y mezquindades han logrado que la impostura de Hugo pasase a un segundo plano. Le podía caer mal a la audiencia (y para mí tengo que saldrá más bien pronto, puede incluso que la próxima semana), pero antes había que premiarle por haber mostrado las debilidades de los demás. También por cantar las verdades del barquero sin miedo a nada ni a nadie. Solo ha tenido el apoyo de Adara. Y Dinio con el culo entre dos sillas, aunque físicamente más cerca de su lado. Adara heredará el mérito de Hugo cuando este caiga definitivamente. Su mayor tranquilidad y corrección a la hora de decir las cosas le pone en un lugar de ventaja. La evolución de Dinio es imprevisible.

De momento anoche Dinio se hizo definitivamente fan de Hugo en cuanto lo vio salvado. El día anterior había dicho en el ‘confe’ que prefería su expulsión, aunque a la cara le decía otra cosa. Dinio es un superviviente nato y no es de extrañar su doble juego. Ha ido poniendo huevos en distintas cestas, pero anoche decidió cuál es la que merece la pena. Los votos de la audiencia le abrieron los ojos. Fue como una aparición mariana para él. “Ahora algunos se acercarán a él (por Hugo)”, predijo Mila. Es muy posible, aunque visto lo visto creo que la mayoría se decantarán por el “sostenella y no enmendalla”. Cuesta corregir los errores garrafales y la presión de Mila tirando de la correa para que no se le desmanen las mascotas tampoco ayuda.

Anoche Mila salía al jardín al ver a Hugo salvado y hacía una de las mejores representaciones que se han visto nunca. La secuencia completa es ya historia de Gran Hermano. Hugo fuera de sí celebrando su salvación, totalmente ajeno al enorme ridículo que estaba haciendo y cargándose de un plumazo lo logrado durante estos días. El grupo, sin pretenderlo, dando la razón a Hugo con sus actos. Y este, sin ser tampoco su pretensión, dando la razón al grupo con una celebración tan cargante y excesiva. En un segundo escenario, mientras Hugo se desgañitaba y gritaba “gracias España”, corría por el salón de la casa como pollo sin cabeza y daba toda la vergüenza del mundo, Mila se metía los dedos en la boca para provocarse el vómito. Es textual.

Así contado parece una invención, pero prometo a los que no lo vieron que me limito a describir lo sucedido. La performance de Hugo y Mila era lo menos importante y compensa a cambio de ver las caras del grupo en ese momento. Más que nunca, el mayor espectáculo eran las caras. Sorpresa, desolación e incredulidad. Todo eso se podía leer en esos rostros desencajados. Alba y Joao parecían sacados de un velatorio. Nadie se lo esperaba y el mazazo es tan fuerte que les costó remontar. A las primeras de cambio, Antonio David dijo que se marchaba. Le acompañaron Alba, Noemí y El Cejas. Pero no pasaron del jardín. El Cejas se metió en el ‘confe’ del búnker y salió a los dos segundos.

Debo pensar que cuando dijeron que se iban se referían a salir del salón. Bastó con que Jorge Javier los llamase al orden para volver con las orejas gachas y el mentón clavado en el pecho. 20 años de Gran Hermano y no hemos aprendido nada. A tiempo están de rectificar. Veo a Hugo tan subidito (del verbo subir) que no sería de extrañar que cometiera algún error grave en los próximos días. Más si el grupo sabe reaccionar bien y dejan de darle la razón. Nada de quejarse porque toma mucho café mientras ellos se lo suministran en vena. Mucho menos lo de darle un café frío desde hace horas y dejarse para ellos el recién hecho. Negarse a dejarle ropa, como ha hecho Kiko, es peor que abrir una suscripción popular para levantarle un monumento al concursante mártir.

Tampoco veo a Hugo predispuesto a revertir la situación, por eso creo que va a equivocarse en los próximos días y puede perder lo que consiguió hasta ahora. Ya digo que Hugo empezó anoche a equivocarse celebrando con histrionismo su salvación. Luego, charlando con Adara y Dinio, decía que ha sufrido mucho y se ha sentido identificado “con los niños que son excluidos en los colegios”. Y añadía: “Me han atacado como hienas en manada”. Si empiezo ya a sumar errores voy a perder la cuenta. Le pierde la exageración.

Nos hemos dado cuenta de que ha jugado fuerte y le ha salido bien. Contrapronóstico, además. Que ahora se cuelgue el cartel de sufridor solo puede causar hilaridad. Veremos si es capaz de relajarse y abandonar la senda de la ofensa. Aunque con Alba diciendo que tiene cara de “perro pekinés”, El Cejas señalando que tiene “unos ojos muy bonitos” y Joao llamándole “sinvergüenza” no creo que se le pueda llamar la atención. Menos con Mila repartiendo generosamente sus “hijo de la gran…”, aunque rectifique un minuto después. Como dice @theprincesEboli: “Mila es muy de asesinar y después reanimar”.

La próxima tanda de nominaciones será especialmente interesante. Si fueran listos evitarían cebarse con los disidentes para evitar dar muestras de prematuro reventamiento. Como creo que no serán capaces de hacerlo, preveo la nominación de Hugo, Adara y Dinio. ¿Quiere eso decir que el grupo disidente perderá uno de sus escasos efectivos la próxima semana? No necesariamente. Recordemos que el jueves pasado a Dinio no le dieron opción de salvar a un nominado sino que fue planteado como algo ineludible. Siendo así, el próximo jefe de la casa tendría un privilegio que se tornará en castigo porque consistiría en salvar a Hugo, Adara o Dinio.

Dependiendo de quién suba a la terna es muy posible que sea la próxima baja. Aunque insisto en que Hugo va a estar en la cuerda floja más pronto que tarde. Nos ha sido útil para lo nuestro y todavía puede hacer algunas cosas por nosotros. Sintiéndolo mucho, cuando deje de valer lo dejaremos en la cuneta. Si Adara es lista, para entonces habrá alcanzado esa posición de privilegio a la que me referí antes. No puede ponerse más interesante la cuestión.

Corea central

Antonio David dice que no vio el último GH VIP y a continuación afirma: “No soportaba a Miriam”. ¿Cómo sabe que no la soportaba si no lo vio?

El Cejas se queja así de los vídeos que ven en las galas: “Están cortadísimos y editadísimos”. Se le ocurre poner un ejemplo: “Lo de la discusión del atún…” Y se frena: “Vamos, yo no la vi, pero bueno”. De forma que no está de acuerdo con el montaje de la discusión del atún, aunque él no estuvo allí.

Mila: “A partir de ahora es muy complicado porque nos tendremos que nominar unos a otros”. Recuerdo que llevan 6 días.

Dice Irene que Marta Sánchez es culta. Para algunos, Anabel está a puntito de tener carpeta con el italiano (como dice que le molesta le seguiré llamando así con frecuencia). ¿Cuál de las dos frases anteriores es mentira? Las dos, ambas, no sabe/no contesta (pero vamos, las dos son más falsas que el desayuno de un influencer).

Moleskine del gato

Tras salvarse Hugo los porcentajes estaban así: 71,3 % y 28,7 %. Diría que Irene no puede suscitar tanto rechazo entre la audiencia y el clan Pantoja ya rompió la hucha con la matriarca en Supervivientes. Por tanto, el porcentaje mayor podría ser de Anabel. Sería el segundo varapalo para Mila, toda vez que su compañera de programa es la primera y más activa entre sus palmeros.

Parece que Mila se tomó demasiado en serio la prueba de los gusanos del pasado jueves y piensa en sus paralelismos con la realidad que están viviendo. Una realidad que considera demasiado humillante. “Creí que venía a un programa de convivencia, no pensaba que fuéramos a parecer gusanos”. Si Hugo es exagerado no se queda atrás Milá. El búnker le parece peor que el corredor de la muerte. Por poner un ejemplo.

Por suerte para ellos, recuperaron cinco de las maletas. Fue Noemí, única ganadora de la prueba de adivinar letras con la lengua, quien eligió las de Kiko, El Cejas, Alba, Mila y la suya propia. Kiko y El Cejas, ¿eh? Los amigos de Hugo. A ver si Kiko sigue manteniéndose en no compartir su ropa con él. Con la segunda tanda de la prueba recuperaron el otro jardín, el lavadero (con un pequeño aseo) y el ‘confe’ fetén.

Esa prueba de la lengua fue desternillante en algunos momentos. El mejor, cuando Gianmarco hizo honor a su nombre empleándose a fondo en recorrer con su lengua el marco más de una vez. Si no fuera por momentos como este. Y por las caras, sí. ¡Las caras!

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));









El Gato Encerrado