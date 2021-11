Adara y Frigenti pierden los únicos apoyos que les quedaban









Sandra y Julen eran el último apoyo que les quedaba a Adara y Frigenti, pero anoche Julen le metía un punto a Adara y dos a Frigenti; mientras Sandra le daba dos a Frigenti y tres a Adara. Es decir, cuatro puntos para cada uno de quienes han sido sus dos únicos apoyos desde que volvieron repescados. Se habían ganado que nadie más mantuviera una buena relación con ellos. Entrar en la casa atacando a Luis y diciendo que es un falso, como hizo Adara, fue determinante para que el concursante tuviera claro con quien no quería relacionarse. Y decirle a Luca que Cristina le ha engañado, como hizo Frigenti, fue una de las cosas que convencieron a la pareja para dejar de llamar amigo al repescado.

Habían reducido sus apoyos a Sandra y Julen por decisión propia, no dejando prácticamente otra opción. Sin embargo, lo sucedido en las últimas horas ha dejado a estos sin argumentos para seguir pasando por alto todo a Adara y Frigenti. Anoche se vieron incapaces de validar la incoherencia de una Adara a la que el día anterior Sandra tuvo que repetir dos veces que ella misma le había preguntado si prefería chocolate o crema de cacao. Y en las dos ocasiones se había hecho igualmente la sorprendida. Tampoco podían dejar de censurar el susto de la última madrugada a Isabel, que al no una amiga para ellos se puede considerar faena más que broma.

Adara y Frigenti consideraban una traición las nominaciones de Julen y, sobre todo, de Sandra. Todos sus compañeros les nominaron anoche. Los seis le daban dos puntos a Frigenti y cinco de ellos reservaban para Adara los tres puntos. Solo Julen difería de los otros cinco dando a Adara el punto solitario. La decisión de Julen fue un aviso, pero la casa no estalló hasta que Sandra anunció que nominaría con el corazón y aseguró que tenía “dos cojones” para darle sendas puntuaciones máximas a los dos repescados. Una semana después de saber que son de nuevo concursantes todos han considerado que merecen volver a salir de la casa de los secretos. Incluso aquellos con quienes han estado pasado prácticamente todo el tiempo.

Dos hechos han cambiado el rumbo del concurso de medio a medio. Uno es el episodio del chocolate. En la gala les mostraron un vídeo donde Sandra quedaba mal insistiendo a Adara que ella misma le había consultado si quería el chocolate de un modo u otro, defendiendo luego otra cosa en plató. Pese a todo, Adara le quitaba más de media tableta a Luca y Cristina. Imposible defender esa actitud. Debieron pensar que seguir haciéndolo comprometía su concurso. Todavía más que mantuvieran el apoyo a dos concursantes capaces de asustar a Isabel de madrugada e incapaces de disculparse después. Lo peor de ese episodio es la crueldad con la que Frigenti y Adara se rieron del ataque de nervios que provocaron en Isabel Rábago.

Durante uno de los ratos entre una conexión y otra, Frigenti intentaba manipular las nominaciones de Sandra y esta le contestaba: “No sé, Miguel. Es que ahora mismo no sé si nominar con la cabeza o con el corazón”. Según dijo luego, terminó nominando con el corazón. Es decir, lo que le salía de natural era meterle dos puntazos a él. “No sé cómo lo voy a hacer, Miguel. Estoy muy agobiada ahora mismo”, decía Sandra para zafarse de la presión. Durante el día le habían preguntado por sus intenciones a Sandra y esta les dijo que daría los tres puntos a Cristina y los dos a Luca. O les engañó entonces o los vídeos de la gala y la reacción del público en plató la convencieron para cambiar de planes.

Frigenti pretendía evitar salir a la palestra con Adara y Cristina, precisamente lo que sucedió. Peor aún era la perspectiva de enfrentarse los dos repescados a Luca. Tanto es así que Frigenti convencía a Adara para que ni siquiera diera un punto al italiano. Solo Adara se dejó manipular anoche, por lo que se ve. Los cálculos de Frigenti tenían en realidad un único objetivo: salvarse él. Solo cuando Adara esté de nuevo fuera verá que a Frigenti no le importaba ponerla en el precipicio junto a Cristina y Luca. Sus infructuosas presiones durante la gala a Sandra tenían como único objetivo lograr que subiera Luca en su lugar. Visto que Sandra no se había dejado manipular le pidió a Adara que no nominase a Luca.

Podemos hacer la lectura fácil de que Sandra y Julen dieron ayer la espalda a sus dos compañeros y les traicionaron nominándolos. Pero más interesante me parece analizar las razones de este cambio. Luca afirmaba ayer: “Ellos cuatro no son amigos, simplemente tienen un enemigo en común”. Lo que sucedió anoche es que se dieron cuenta de que el enemigo no era quien habían pensado, sino que lo tienen durmiendo bien cerca. Sandra y Julen han callado que el viernes pasado no despertaron con las voces de Luis, Luca y Cristina. A ellos les despertaron Frigenti y Adara armando mucho más ruido con su protesta. No solo lo han callado, es que han llegado a mentir sobre cuándo y por qué se despertaron esa noche. Sandra también ocultó la realidad el martes cuando Adara se quejaba en la gala de que no habían pedido chocolate para ella, lo cual hizo saltar a Luis Rollán. Han cubierto las espaldas a Adara y Frigenti demasiadas veces, pero anoche ya no pudieron mantener más esa farsa.

El miedo a ser considerados de la misma pasta que Adara y Frigenti también hizo que los Gemeliers les nominasen. Incluso le dieron un punto a Julen, aliado de los repescados hasta ayer. Durante todo el día el ambiente en la casa había sido extremadamente tenso. Dani y Jesús manifestaron su desagrado ante la broma a Isabel. En esto dejaban de doblar las orejitas, como les acusó Cristina con el tema del chocolate. Los gemelos solo reaccionan en serio cuando la cosa les toca personalmente y es sabido que Jesús sufre taquicardias cuando le despiertan alterado. Por eso no se entiende que los bromistas no tuvieran en cuenta que junto a Isabel duermen los gemelos. Julen le quitaba importancia a esto en la gala afirmando: “Os avisé de que las bromas están mal vistas”. Al parecer, lo que le preocupa es cómo se vea, no las consecuencias.

El mismo Frigenti que en su Twitter califica como “broma de mal gusto” la que le hicieron a Adara con un preservativo se divertía ayer despertando a gritos al personal. Ese mismo decía ayer: “Estamos en un reality, si queréis apagamos las cámaras y nos vamos a casa todos. O a una granja escuela”. No parecía que pensase lo mismo cuando se ponía como un basilisco aporreando la encimera de la cocina porque tres compañeros habían estado pasándolo bien en la cocina sin meterse con nadie y prologando un poco la fiesta, acabada poco tiempo antes. El argumento de que “estamos es un reality” vale solo cuando él quiere.

Isabel Rábago sabía que no podría superar su primera vez nominada al estarlo junto a Cristina y Luca. En esta hora me parece increíble la fijación de Frigenti por esta concursante, solo explicable por las cuitas personales anteriores al concurso. Ha sido una concursante tan reflexiva como respetuosa con sus compañeros. Ser introvertida y hermética la mayor parte de las veces hizo que destacara poco, lo cual tampoco iba a jugar a su favor en el momento de estar nominada. Sí ha tenido de su parte el hecho de que no haya hecho el mal a nadie de manera consciente. Por mucho que él diga, fue Frigenti quien se enfrentó a Isabel por la relación que habían tenido fuera, nunca al contrario. Atribuirle que manipula a todos sus compañeros de encierro es darle demasiado poder y la pone en un lugar que no le corresponde.

También dice mucho a su favor que Isabel tuviera buena relación con todos, excepto con los tres candidatos a la repesca que volvieron a vivir en la casa de los secretos unos días antes de quedarse solo Frigenti y Adara. Su carácter algo especial le llevo a tener una reacción que aún no me explico el día que se quedó en la cama y Lucía le ofrecía un café. Pero ni siquiera fue esto lo que rompió la buena relación entre ambas, sino que Isabel la nominara. En realidad, el inconveniente fue que mantuvieran una falsa buena relación por delegación de la hija de Lucía. Su reacción exagerada a veces, también en las crisis nerviosas, o que pidiera repetidamente su expulsión son manchas en un expediente que ha cubierto con algo no demasiado común (por desgracia): educación y respeto a los demás. Con esto prefiero quedarme.

Observatorio de nominaciones

Los gemelos conseguían la inmunidad antes de unas nominaciones a la cara que terminaron siendo el plato fuerte de la gala. Así se desarrollaron:

Gemeliers > Julen (1), Frigenti (2) y Adara (3)

Julen > Adara (1), Frigenti (2) y Cristina (3)

Cristina > Julen (1), Frigenti (2) y Adara (3)

Frigenti > Luis (1), Cristina (2) y Luca (3)

Sandra > Luca (1), Frigenti (2) y Adara (3)

Adara > Julen (1), Luis (2) y Cristina (3)

Luca > Sandra (1), Frigenti (2) y Adara (3)

Luis > Sandra (1), Frigenti (2) y Adara (3)

Nominados: Adara, Frigenti y Cristina. Ya está comentado que Sandra y Julen sorprendieron nominando a Adara y Frigenti. También las nominaciones de los Gemeliers distan mucho de lo que hicieron una semana antes, ya que entonces nominaban a Luca, Sandra y Cristina. No han repetido ni uno solo de los nombres.

Si Cristina y Luca llegan a darle sus 3 puntos a Julen hubieran podido evitar que saliera a la palestra Cristina. De ese modo hubiera tenido Adara 14 puntos en lugar de 16, Frigenti 10 puntos en lugar de 12, y Julen 9 puntos en lugar de 3. Dado que Cristina obtuvo solo 8 puntos la terna estaría compuesta por Adara, Frigenti y Julen. Reconozco que era una maniobra difícil de plantear en directo, sorprendidos por el cambio de rumbo que impuso Sandra en las nominaciones.

Secretos

Julen acertó que Isabel fue Kelly y se llevó sus nueve esferas. La mecánica cambiante de esta parte del juego ha posibilitado que Julen se haga con la mayoría de las esferas a una semana de su final. Recordemos que en otras ocasiones al resultar expulsado un concursante no se realizó el careo, teniendo que repartirse posteriormente su esfera o esferas. El próximo jueves termina el juego, como digo, aunque ignoro cuando sabremos quién se ha llevado la esfera premiada. Por lo pronto, solo queda un secreto sin descubrir para la audiencia, por lo que ya podemos dar por bueno que Luis Rollán es amante de un presentador. Falta saber de quién se trata. Los concursantes, sin embargo, todavía no saben que Adara es ‘miss Tanatorio’ (como se la conoce por ahí) y Cynthia tuvo una relación con un jugador del Real Madrid (se supone que de futbol, pero podría ser de algún otro deporte).

Moleskine del gato

“Te pongo un pin en el jersey, si quieres. Venga, anda, chiquitín”, decía Adara a Dani. “Chiquitín tiene más carrera que tú, cariño. Y más vivido que tú, mi vida”, contestaba este. Lo de añadir un tratamiento cariñoso cuando se está en medio de una correosa discusión viene a otorgar más dramatismo al enfrentamiento en lugar de suavizarlo. No había ninguna intención de suavizar el tono la respuesta con la que Adara daba por cerradas esta discusión. Dijo así: “Ya, pero es que lo que importa en la vida es cómo seas como persona. No que tengas cuatro canciones. Que ya no sea acuerda de vosotros ni en su casa la gente”. Haciendo amigos. Lo gracioso es que luego se extrañen de que les nominen o eviten comer con ellos.

Al Tom Brusse disfrazado de bombilla le faltaron luces anoche. O no se preparó bien su intervención o no da para más. Sandra le arrolló claramente y sin apenas despeinarse.

Lucía reclama a Isabel capacidad de retracto. Según el DRAE, “retracto” significa: “Derecho que compete a ciertas personas para quedarse, por el tanto de su precio, con la cosa vendida a otro”. Lucía es de esas personas que gustan de meter palabras con las que demostrar su amplia cultura, pero no las saben utilizar bien y terminan donde no toca. Su pasión por los cultismos hace que quede en ridículo con frecuencia.

Dani se despedía de Isabel con uno de los mejores mensajes que he oído nunca: “No te atragantes con los carabineros”. Muy oportuno, sí señor.

