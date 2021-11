Isabel Rábago, nueva expulsada de 'Secret Story': "Me siento muy feliz"

"Me siento muy feliz. Han sido diez semanas fantásticas, diez semanas que me ha regalado la casa. Me llevo personas excepcionales dentro de este concurso. Agradezco a todo el equipo lo que me han cuidado y me han mimado, y lo que me insistieron para que entrara. Ellos sabían que no se equivocaban eligiéndome y yo espero no haberles decepcionado ni defraudado. Estoy inmensamente feliz y solo puedo decir que gracias", ha dicho la periodista.