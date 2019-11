Qué bien se llevan ahora con Adara









telecinco.es

El acercamiento de Mila, Alba, Estela y Noemí a Adara podría ser un acto humanitario hacia una compañera concursante con la que llevan conviviendo más de dos meses y que ha ido viendo como se marchaban expulsados casi todos aquellos con quienes ha tenido más afinidad en este tiempo. También podría ser una manera de intentar aislar por completo a Hugo. Aplicando el principio de economía o parsimonia, también conocido como navaja de Ockham, podemos dirimir que la opción más probable es la segunda.

La navaja de Ockam es un principio que se formula así: En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Esto implica que, cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja. No solamente considero que es la explicación más simple, también es la que más se corresponde con lo vivido en esa casa durante todo este tiempo. El otro día preguntaban a Adara el resto de concursantes por detalles sencillos de su vida, como cuántos hermanos tiene, de qué manera celebra las fiestas de Navidad y cosas así. Preguntas que suelen hacerse en las primeras semanas de concurso, no a estas alturas. El interés por Adara es nuevo, también la extremada delicadeza con la que la empiezan a tratar ahora.

Que Alba proponga a Adara cambiarse de dormitorio no es un gesto inocente con el que pretende ayudar a una compañera dolida tras la expulsión de un amigo. Más bien parece un intento de dejar solos en un dormitorio a Antonio David y Hugo, curiosamente las dos personas que desearía ver fuera. Siempre me han parecido absurdos los planteamientos sexistas en Gran Hermano. Alba dice que quiere una final de mujeres, lo cual es tan inconsistente y arbitrario como una final de hombres, de Almerienses o de personas con un lunar en la mejilla. Lo que quiere Alba es quitarse de en medio a Antonio David y Hugo, pero se está haciendo un Adara, es decir, oculta lo que piensa realmente.

Hace unos días vi a Antonio David proponiendo a Mila pedir explicaciones a Adara sobre un tema que no recuerdo ahora y la colaboradora de Sálvame rechazó la propuesta para no desestabilizarla. Anoche Alba, Estela y Noemí ofrecían cariñosamente a Adara ir con ellas al jacuzzi. Incluso hablando entre ellas se lamentan de que Hugo no esté más con ella porque a la pobrecilla se la ve muy sola y es cuando más necesitaría el apoyo de un amigo. ¿No resultan sospechosos tantos miramientos?

Tengo claro que desean convertir a Adara en una de las suyas. Y, de alguna manera, ya lo han conseguido. De momento, vuelve el idilio entre Adara y Mila, tanto que aquella ha regalado a esta unas botas. Y ya no la acusa de quejarse todo el rato, ni la llama teatrera ni prepotente. Tampoco le reprocha a Alba que pase las horas muertas inactiva en la cama. Es Hugo el único que mantiene todos estos argumentos que compartió durante mucho tiempo con Adara. Claro que, visto lo visto, no descartaría que Adara hablase de Mila maravillas cuando pensaba que no estaba siendo grabada, mientras delante de las cámaras la estaba llamando amargada y diciendo que le parecía una persona insoportable. Ahora podría estar haciendo lo contrario. Yo ya no me sorprendo de nada. Creo.

Ayer Adara estaba molesta con Hugo. Intentó hablar con él sobre lo que dijo el domingo en el Debate cuando le dio la palabra Jordi después de que ella leyese y comentase el tuit de un espectador. Hugo rehuyó la conversación. Luego coincidieron en al jardín y Hugo le preguntó si había alguien en el ‘confe’, como si no hubiera pasado nada. Tuvieron entonces una breve discusión. “¿Ahora sí me hablas?”, la preguntó Adara. Luego se quejó de que la acuse de cambiar de chaqueta, aunque en puridad eso lo decía el tuit, no Hugo. Adara debe considerar que quien calla otorga, y acusa a Hugo de haber callado. “No, dije que quería hablar del tema y que mi puerta siempre estaba abierta”, contestó Hugo. Adara respondía: “La película que te estás montando te la crees tú”.

Prometo que no quiero hacer sangre, pero escuchar a Adara acusando a alguien de montarse una película me produce una mezcla de hilaridad y bochorno que no veas. Luego los dos se dolían de estar solos, lo cual se echaban mutuamente en cara. Hugo se mostró molestó porque cuando Mila le hizo una peineta Adara se río. Ella asegura que se río de la situación no de la peineta. Esto me hizo recordar aquella noche que Adara se molestó mucho porque Estela reía mientras El Cejas la hacía bromas. Lo gracioso es que la conversación terminó con Hugo diciendo: “Ya tienes excusa para cambiarte de chaqueta. ¿Es lo que quieres? Ya puedes hacerlo”. Vale, pues así no decía solamente el tuit lo del cambio de chaqueta.

En realidad, el cierre de la discusión por parte de Adara fue más llamativo todavía. La frase merece ser enmarcada y debería figurar en los anaqueles con lo más granado de la historia de Gran Hermano. Atención, porque dice así: “Si me dan a elegir entre el maletín y tu amistad, elijo tu amistad”. La frase tendría otro sentido si no fuera porque ahora sabemos lo que piensa Adara de Hugo. A modo de resumen solo diré que le parece un puto loco, asqueroso, obsesionado con la tele, enferma cuando pasa por su lado y se pone mal solo de escuchar su voz. Pero es solo un resumen. No sé lo que quiso decir Adara con aquello de que a estas alturas no puede dar ese giro. Para giro el que está dando mi cabeza desde que la he escuchado decir que prefiere la amistad de Hugo antes de ganar este concurso.

Volviendo al motivo de la discusión, lo cierto es que Hugo no estuvo bien en ese momento del Debate. Se equivocó con críptico comentario de “tengo las puertas abiertas y siempre las he tenido”. Creo que quiso dar entidad al tuit confirmando de alguna manera que Adara le está dando la espalda. No es la primera vez que Adara lee un tuit en ese mismo sentido, y Hugo nunca la ha defendido en esa circunstancia. Hubiera quedado como un señor si domingo mismo dice: “Adara y yo seguimos siendo amigos, pasemos más o menos tiempo juntos. No debes preocuparte por tuits como ese porque tú y yo sabemos lo que tenemos”. Ahora me siento como Cyrano de Bergerac, apuntando a otro lo que debe decir. O como Joao, haciendo el guion a otros.

Hugo quiso aprovechar el tuit en su provecho, y eso no lo hace un buen amigo. Esto es independiente a que Adara haya demostrado que tampoco es su amiga, algo que Hugo todavía desconoce. En conclusión, los dos pretenden sacar provecho de su (mala) relación con el otro, lo cual no dice nada bueno en ningún caso. Supongo que también influye en ambos saber que a estas alturas son más rivales que nunca y hay bastantes posibilidades de que uno quite el maletín de las manos de otro. Más que se lo vaya a quitar Antonio David, a pesar de sus grandes esfuerzos por sacar la cara y discutir ahora con Hugo en sesiones de mañana, tarde y noche. Antonio David solo ha espabilado cuando le han llamado mueble y ahora que está nominado. Tarde, demasiado tarde.

Antonio David ha ido adaptando sus explicaciones ante la nominación de dos puntos a Noemí como el alfarero que va modelando una tinaja hasta terminar haciendo un cenicero. La primera noche decía entre sollozos que se había equivocado porque estaba helado tras la prueba. Se le congelan las ideas y se olvida de nominar, todo muy normal. Pero hubo un detalle más que al día siguiente todavía mantenía. Para purgar sus culpas Antonio David pedía su expulsión. Cualquier cosa antes de que saliera Noemí. Lo curioso es que el domingo en el Debate omitió por completo esta parte. Ya no dice que quiera ser expulsado.

Quien vuelve a pedir su expulsión por enésima vez es Mila. Dice que no tiene más que darle al programa, y añade: “Ya no tengo ni sentido del humor”. Empiezo a creer que viven una realidad paralela. De verdad que el sentido del humor a Mila no se lo he visto nunca en estos dos meses. Bueno, sí, cuando bizquea y hace como si cazase moscas. Me refiero a algo no ocasional, además de menos visto. Mila teme que va a ser expulsada esta semana y posiblemente por eso ha decidido decretar una tregua en su guerra con Hugo. Dice que si llega con él a la sala de expulsiones le cogería de la mano y todo. Habrá que ver si él piensa igual.

Lo curioso es que Mila acusa a Hugo de estar obsesionado con ella, pero cualquiera diría que la cosa es más bien al contrario. El domingo, tras responder un tuit, Jordi González les ofrecía la posibilidad de hacer una pregunta a un compañero. Mila preguntó a Hugo primero. Cuando llegó el turno a este también decidió preguntar a Mila. Pues bien, esto fue motivo suficiente para acusarle de estar obsesionado con ella. ¡Pero si Mila preguntó primero! Ayer apenas se dirigieron la palabra. Dice Mila que lo tiene bloqueado. Noemí prefiere optar por el exorcismo y ayer parece ser que tiraba agua a Hugo. En palabras de Alba se trataba de: “Echar agua bendita a los demonios”. ¡Válgame el cielo!

Corea central

Pretendiendo defender lo indefendible han coincidido defensores de Adara con el mismísimo Joao en decir que nunca se habían visto las imágenes de cuando les encierran en la sala de confesiones para preparar una prueba, una gala o lo que sea. Deben creer que son especiales y solamente se han emitido sus confesiones cutres a media voz en un rincón del ‘confe’. Pero quien que haya seguido este programa sabe que esas imágenes son emitidas a veces. Además, los que han visto el canal 24 horas en cualquier edición saben perfectamente que solo en esas ocasiones se ofrecen imágenes del ‘confe’. Acompaña este texto una imagen de ayer mismo, en un momento que les encerraron a todos allí. A un lado estaban Adara y Hugo, literalmente tirados en el suelo. Al otro lado, sentadas en el suelo, el resto de las chicas. No sé bien dónde andaba Antonio David. Si hubieran dicho algo de interés lo veríamos en galas y resúmenes.

Alba tiene algún tipo de problema con el sexo onanista. Antonio David sale de la ducha vestido y el comentario de Alba es que se ha hecho un Gianmarco. O sea, una paja. Tanta fijación por analizar y comentar, poniendo cara de asco, las masturbaciones ajenas debe tener alguna explicación que se me escapa.

Ayer varios seguidores me preguntaron qué es la cruz de cámaras. Digamos que es la parte exterior de la casa, al otro lado de los espejos. Es decir, esos pasillos por lo que pasan a veces los concursantes para ir de un lado a otro. Por cierto, celebro que hayamos podido escuchar lo que realmente piensa Adara porque se lo contó en la cruz de cámaras a Joao. Ahora bien, creo que se trata de un error logístico. Jamás deberían coincidir dos concursantes fuera del alcance de las cámaras. Por los pasillos exteriores deben ir solos o acompañados de un miembro del programa, pero siempre por separado.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos se han movido muy ligeramente desde el domingo. Anoche estaban así en el resumen diario: 55,7 %, 24 %, 13 %, 5 % y 2,3 %. Sube el porcentaje mayor y baja el segundo.

Esta noche tendremos salvados. Ignoro si serán dos o tres, pero durante toda la edición han llegado al jueves solamente dos nominados. Para que se repita este duelo final que hemos tenido invariablemente las nueve expulsiones precedentes sería necesario que esta noche hubiera tres salvados. No puedo esperar a verlo.

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));









El Gato Encerrado