El duelo decisivo

Dijo Mila: “Hay que estar precavidos porque van a empezar a volar los puñales”, y ha sido ella misma la primera en practicar el lanzamiento. A la chita callando, como quien no quiere la cosa, la colaboradora de ‘Sálvame’ está tirando a dar y diría que los demás no se están dando cuenta. El martes describió perfectamente por qué no vale para nada advertir al jefe de la casa que no puede decir nada a sus compañeros sobre su decisión a la hora de ejercer el poder tras las nominaciones. No es necesario que el concursante vuelva con sus compañeros y diga claramente “he salvado a Estela”, como hizo Alba hace una semana. Es muy fácil decirlo sin decir.

No entrecomillo porque cito de memoria, pero vino Mila a relatar que Alba había vuelto del ‘confe’ compungida diciendo que igual se había equivocado, preguntando si habían nominado a Noemí para hacer cuentas. Viendo esto no dejaba lugar a la duda de que había usado el poder, muy posiblemente era de salvación y temía que subiera Noemí. Por la terna de nominados colegir que había salvado a Estela tampoco costaba nada. Por eso Mila decía el domingo: “Sabía perfectamente desde el mismo jueves que estoy nominada”. Alba quiso dejar claro que lo imaginaba más que saberlo, pero el martes Mila lo contó todo de la manera más inocente.

Ayer estaban hablando de chaquetas y películas. Como espectador, echo en falta más conversaciones de cine en la casa, pero lo llamativo aquí fue que hablasen de chaquetas estando presentes Adara y Estela. El tuit de este pasado domingo para Adara le preguntaba por su negocio de chaquetas con el nombre ‘Traidara jackets’. Para mí tengo que su airada reacción al posicionamiento de Antonio David apenas unos minutos más tarde, así como la discusión por la tarea de la cocina del día siguiente, fueron reacciones a ese tuit.

En medio de la conversación cinematográfica y chaqueteril aparecía de nuevo la Mila killer preguntando a Adara: “¿Has visto ‘Infiel’, de Richard Gere?”. No me cabe duda de que es una de sus películas preferidas, pero tampoco me negará el lector que la pregunta parece llevar una carga de profundidad importante. Poco después Mila vuelve a la carga de manera cada vez más sutil contra Adara, que lleva dos días preguntando si seguirá en plató defendiéndola Hugo Sierra. Una de esas veces lo hace extensivo al resto de los suyos y Mila contesta con intención tranquilizadora: “Ya los verás mañana”. ¿O no era tranquilizar lo que pretendía? Diría que igual quería dejarle claro que va a ser expulsada hoy.

Sigo con un ejemplo más de esta nueva Mila destroyer. Esta vez habla con Estela y analizan lo que va a cambiar su vida esta experiencia de GH VIP. Decía entonces Mila: “Cuando salgas ya no vas a ser la mujer de Diego”. Sabiendo lo que ha pasado aquí fuera en estos meses la frase es impactante y parece tener un significado diferente al que realmente le quiere dar Mila. No olvidemos que Diego Matamoros llegó a decir que había sacado todos los enseres de Estela del domicilio común porque ella no volvería nunca a esa casa. Curiosamente nadie se llevó las manos a la cabeza entonces, muy distinto a lo que observo que está sucediendo ahora cuando Hugo Sierra ha venido a decir algo parecido a eso. El caso es que Mila quería decir que tras la visibilidad que da este programa ahora sería Diego el que pasaría a ser considerado el marido de Estela y no al contrario. Pero no me digan que sacada de contexto la frase pide que Mila se ponga las gafas de Thug life justo después de decirlo.

Hablo del monumental mosqueo de Diego Matamoros con Estela por la relación que tuvo con Kiko y no puedo evitar pensar lo injustos que fueron con los candidatos a la repesca y en concreto con Hugo, el elegido, cuando los acusaban de estar dando información del exterior. Fue Kiko quien más contó cuando entró a sacó a por Antonio David. Por lo demás, basta imaginar las convulsiones que habrían podido producir en la casa para darse cuenta de que apenas contaron nada relevante. Lo de Estela es un ejemplo, tal vez el más importante en ese momento. La habrían desestabilizado por completo si le cuentan la reacción de su marido.

También podrían haber contado a Mila que algunos de sus compañeros en ‘Sálvame’ no están contentos con su concurso, y en concreto Belén Esteban ha pedido el voto para su expulsión. Es cierto que ella se teme algo así, pero dudo mucho que pueda llegar a imaginarlo realmente. A Antonio David podrían haberle actualizado la lista de demandas de su exmujer, y tampoco lo hicieron. O contarle a Noemí que su madre fue invitada a abandonar el plató, como así hizo. ¿Y por qué no contarle a Alba las dudas de las que se habla sobre si su flamante novio tiene o no nuevos intereses sentimentales?

A Adara no le hubiera podido contar un candidato a la repesca que Hugo Sierra había decidido dejar de ir al plató en una gala de GH VIP porque esto se produjo una vez pasado el proceso de repesca. Hoy puede ser el día que la pareja de Adara vuelva a ese plató, lo cual imagino que hará si finalmente sube a la casa para encontrase con ella. Es el encuentro más esperado y hasta este momento solo se sabe que no será Helena, madre de Adara, quien va a subir esta noche las cuestas hasta la casa de Guadalix. Cabe todavía la posibilidad de que lo hiciera su padre. Ya el jueves pasado vimos por primera vez al de Hugo Castejón. Pero Helena recordaba a Adara el martes en su alegato la escasa predisposición de su padre a salir en televisión.

Pongamos que finalmente se produce el encuentro en la casa entre Adara y Hugo Sierra. Como la semana pasada será antes de la expulsión y, previsiblemente, una vez cerrados los teléfonos. Si es así, y Adara no sale esta noche, la cuestión es si puede acercarla o alejarla del maletín. Y, sinceramente, lo considero injusto porque sin poder decir que sea algo ajeno al concurso no forma parte de aquello que deberíamos valorar en los concursantes al pertenecer a su vida fuera de la casa. Creo debemos tener en cuenta en Adara si ha sido generosa con la audiencia o la ha engañado, pero no que haya podido dañar al padre de su hijo porque de su vida de pareja desconocemos muchas cosas.

Personalmente deseo que Hugo Sierra suba finalmente, aunque no me gustaría que esto perjudicase a Adara. He defendido a esta concursante durante semanas, aunque después me ha dejado de gustar su forma de plantear el juego, y así lo he expresado. La valoro como una concursante importante de esta edición, aunque ahora mismo no puedo desear su triunfo. A pesar de lo cual, me gustaría que se valorase su forma de afrontar el concurso y no se tuviera en cuenta si lo hace bien o mal en ese encuentro. No va a ser un buen trago para ella, a diferencia del resto de sus compañeros en semejante situación.

Y ya puestos a analizar por encima el concurso de Adara, me inquieta que se quiera reescribir la historia contando que ha sido quien ha levantado la edición como su principal y casi única protagonista. Es cierto que ha sido una concursante importante, pero sin exageraciones. De los 77 días que llevan encerrados Adara ha cobrado protagonismo en los últimos 20 o poco más. He repasado todos los resúmenes diarios e incluso este escrito desde el principio y durante semanas Adara no ha ocupado ni un solo párrafo la mayoría de los días.

Sin ser un dato definitivo, las únicas portadas en la que aparece Adara en los primeros 50 días son una en la que está con Hugo y Dinio porque había una amenaza de ruptura en el clan del búnker (o de la uva), así como otra con Antonio David porque este había despertado de su letargo enfrentándose a ella. Protagonismo indirecto en ambos casos. Por otro lado, cuando Adara ha concentrado la atención fue siempre necesitando de un tercero, o dos. Hugo y Dinio fueron fundamentales las primeras semanas. Y cuando Adara ya era protagonista de verdad fue junto a Gianmarco o Joao. Incluso los dos. Cierto que la historia de esta edición estaría coja sin Adara, pero de nada vale reescribirla apartándose de la realidad.

Esta noche viviremos el duelo decisivo de esta edición. El encuentro entre Adara y Hugo Sierra está en el aire, pero la expulsión sabremos que se producirá y solo resta saber si se irá Antonio David o lo hará Adara. A pesar de lo poco que me ha gustado el concurso de Adara este último mes coincido con quienes señalan lo injusto que sería verla caer frente a un concursante de perfil bajo como es Antonio David, cuya única baza fue hablar de su vida y presentar como nuevos personajes televisivos a su hija y su esposa. De Antonio David ni siquiera se puede decir que haya sido un mal concursante porque, si me apuran, ni siquiera lo considero concursante.

Adara merece salir enfrentándose a Mila, con quien ahora tiene una buena relación, como ha pasado siempre que esta estuvo nominada, fuera o no salvada. Si este es el duelo definitivo ese sería el no va más. Adara tiene encima el peso de la historia. En su edición salió en la gala 13, justo la que toca esta noche. Dejó en la casa otros 5 concursantes, casi ya finalistas, justo los que quedaran esta noche tras la expulsión. Cuando fue expulsada entonces quedaban 21 días de edición. Si GH VIP 7 termina el 19 de diciembre también quedan 21 días, 14 si finalizase el día 12. Y, sobre todo, entonces salió frente a un anodino Alain y hoy podría hacerlo frente al igualmente anodino Antonio David. La historia se repite, veremos si esta vez también.

Corea central

Anoche la fiesta de pijamas fue uno de los mejores momentos de esta edición. Debo dar las gracias por esa noche tan GH a todas las chicas, especialmente a Alba, aunque Mila se fue a la cama pronto, como es habitual en ella. Antonio David ya había cumplido vistiéndose de mujer, lo cual debe hacer al menos una vez todo concursante que se precie. La conversación giró en torno al sexo, tanto cuando jugaban al “yo nunca” como el resto del tiempo. Ahí se descubrieron romances añejos, prácticas ocultas y lugares secretos. El sitio más raro en el que Adara ha hecho el amor es un tanatorio con alguien que era familia del muerto. “Le quitaste las penas”, comentó Noemí. Y Alba nunca ha tenido mortero (sexo por la puerta de atrás, se decía antes).

Lo que más me llamó la atención de la sexual conversación es el apartado de recomendaciones de oídas. Adara recomendó un libro que no ha leído, aunque conocido por todos: el ‘Kamasutra’. Y Alba contaba una práctica con la que tener definitivamente contento a un hombre y que, por supuesto, se lo ha contado una amiga porque ella todavía no lo ha probado. Consiste en comerse un caramelo de cierta marca antes de practicar sexo oral. Mila se sabe la versión pasta de dientes, casi más fácil porque Alba no estaba del todo segura si es con Mentos o con Halls. Si alguien lo sabe, es para una amiga.

Moleskine del gato

Anoche los porcentajes se habían alejado levemente. Así estaban: 56 % y 43 %. 13 puntos de diferencia tras haber llegado a haber menos de 11. De todas formas, la sombra del sorpasso es alargada.

Esta noche tenemos una fiesta, con las últimas nominaciones y sin nuevo jefe de la casa. Será la fiesta de uno de los programas preferidos por la audiencia española. Nuestro programa querido. ¡Viva Gran Hermano!









