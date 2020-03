José Antonio, a Elena: “Teatro es lo que te gusta hacer, te-a-tro”









José Antonio no ha perdido el tiempo y desde el jueves pasado ha discutido con Elena, con Barranco y con Rocío, que se sepa. No me extrañaría que también hubiera tenido algunas palabras con un cangrejo, pero está por confirmar. La discusión con Rocío la veremos mañana en Tierra de nadie, pero de las otras tuvimos detallada información anoche en Conexión Honduras. Más de uno prefiere pasar hambre y calamidades que aguantar a José Antonio. Me puedo hacer cargo al comprobar cómo cada vez que Jordi conectaba anoche con los mortales en Playa prohibida estaba hablando el inefable hombre con lengua de metro y medio, o sea, José Antonio. Diagnosticar que padece de incontinencia verbal es quedarse muy, pero que muy corto.

A pesar de lo dicho sobre José Antonio, diría que en su discusión con Elena había mucho de sobreactuación por parte de esta. No me puedo creer que a estas alturas le sorprenda (mucho menos que le moleste) escuchar a este compañero comparar su trasero con el de Karmele Marchante. Le agradezco, por otra parte, que me haya recordado a la exconcursante que al poco de llegar a la isla preguntó dónde estaba el baño y tras una de las primeras pruebas pidió una servilleta para limpiarse. Por no hablar de su sempiterna sombrilla, que la hacía bastante singular. Ni siquiera sería capaz de resumir el motivo de la discusión entre estos dos concursantes. Creo que Elena necesitaba tener un rato de protagonismo y sabe lo bien que entra al trapo siempre José Antonio.

Pero Elena salió a por lana (un vídeo en el programa nocturno) y volvió trasquilada (desenmascarada por su contendiente). Es en esos momentos cuando José Antonio se olvida de pisar el freno y suelta por su boca lo que piensa de verdad. “Teatro, teatro, teatro, teatro es lo que te gusta, te-a-tro”, decía José Antonio. Me gusta cuando alguien cree necesitar silabear una palabra después de haberla repetido una docena de veces. Por si no se habían dado cuenta, cree que a ella le gusta demasiado hacer teatro. Diría que quería decir eso, igual estoy arriesgando demasiado. “Te he querido, pero desde hace dos días ya sé lo que eres: estrategia”, añadía José Antonio. Reconozco que esta parte me tuvo en tensión temiendo que no dijera lo que es Elena, según su opinión. Cuando dijo la palabra “estrategia” me quedé tranquilo y, al tiempo, me sonó a algo manido y sin interés. No quisiera corregir a nadie, pero ¿no querría querer decir “falsedad”? Pregunto.

Más enjundia tuvo la polémica con Barranco, a la que se sumó Jorge saliendo de su habitual estado comatoso. José Antonio lo ha vuelto hacer. De nuevo intentando enfrentar compañeros por cuenta de posibles futuras nominaciones. Ya pasó cuando le contó a Barranco que varios de sus supuestos amigos planificaban nominarle a él si llegaba el caso de necesitar protegerse entre ellos. Era verdad que Ferre y Nyno dijeron que antes nominarían a Barranco. A Jorge le pillo con el culo entre dos sillas, nadando y guardando la ropa, logrando quedar bien con las dos partes. ¡Como de costumbre! Pero no siempre se ponen las cosas tan a huevo para José Antonio, y en tal caso es preferible forzarlas, o incluso mentir. Le preguntó a Barranco si nominaría a Rocío (presente en la conversación) o a él mismo antes que a Jorge, lo cual negó. Luego el propio Barranco se metía en el lío al insistir en el tema diciendo que en caso de tener que elegir entre Elena y Jorge ya no lo tenía tan claro. José Antonio tenía, por fin, algo a lo que asirse. Barranco había caído en la trampa.

Antes de seguir el relato comentado de esta trama quiero expresar mi primera sorpresa. No creo equivocarme si digo que Barranco ha tenido mucha mejor relación con Elena que con José Antonio. Sin embargo, tiene claro que nominaría a Jorge antes que a este compañero, pero lo duda en el caso de Elena. No lo entiendo. La segunda sorpresa es que Rocío esté presente en la conversación y luego no sea capaz de recordar lo que dijo Barranco. “Tengo un lío tremendo sobre esto”, dijo Rocío, lo cual se podría traducir como “no me quiero meter que saldré trasquilada”. Lo comprendo, pero no cuadra en absoluto con aquello de ir de frente y ser sincera de lo que tanto ha presumido. ¿Por qué tuvo Rocío que tirar balones fuera de esta manera? Porque le preguntó Elena. ¿Por qué Elena iba a preguntar por una conversación en la que no estuvo presente? Pues porque se la contó, a su manera, José Antonio.

Por esto digo que lo volvió a hacer. De nuevo fue con un chisme sobre las nominaciones de un lado a otro, sin otro fin que enfrentar a los demás. Es el conocido método romano que en latín se enuncia como divide et impera o divide et Vinces. O sea, divide y vencerás. Aunque a la manera de José Antonio mejor acudir al refranero castellano: “A río revuelto, ganancia de pescadores”. Así que fue con el cuento a Elena, que sintió la necesidad, por otro lado lógica, de ir a pedir explicaciones a Barranco. Ya digo que entiendo el impulso de Elena, aunque no comparto uno de sus argumentos. Dijo lo siguiente: “Si me quiere nominar no pasa nada, pero que me lo diga”. No, Elena, eso no es así. Esto es un reality y la votación es un arma que no hay necesidad de dejar al descubierto. Es parte del juego.

De todo lo relatado hasta ahora sale una alianza que empieza a apuntar y puede cambiar el equilibrio de fuerzas en el grupo. Elena y Jorge empiezan un acercamiento interesante. Y no hay mejor manera de empezar que glosando las virtudes del nuevo aliado. Jorge le comió la oreja a Elena hablándole de lo mucho que ella ha cambiado en el concurso, que si había resurgido de sus cenizas y tal. Elena Fénix vamos a llamarla a partir de ahora. Ella no quedó corta quejándose de que los demás arrojen su mierda sobre Jorge. Igual le están confundiendo con el cubo de la basura porque son ambos igual de inanimados.

La otra posible alianza que se empieza a adivinar es esa que llevo ya días esperando (por no decir preconizando) entre Fani y Ferre. Ahora les une que están los dos nominados e igualmente molestos o decepcionados con Barranco. A este concursante cada vez que le hablan de nominaciones durante la semana se pierde, y cuando llega el momento la pifia. Nunca dijo la semana pasada que nominaría a Jorge, eso es verdad. Pero llama la atención que hable mal de ese compañero participando en un aquelarre nocturno con la mismísima Fani y luego lo salve dejándola a ella nominada. No hace falta decir las cosas para que se sobreentienda. Por eso es lógica la decepción de Fani, no así la de Ferre. Si él consideraba intocable a Nyno y se planteó que antes nominaría a Barranco debería entender que este piense lo mismo en el caso contrario. La única diferencia es que no solo lo pensó, sino que tuvo oportunidad de hacerlo.

La prueba de recompensa de anoche nos dejó varios sustos y una duda razonable. Ana María paró el juego porque le estaba mortificando el arnés en su cadera. José Antonio y Fani también salieron mal parados. Y, finalmente, Barranco terminó medio mareado. Eso sin contar que días atrás Ana María estuvo a punto de morir ahogada pescando e Ivana tuvo que hacer la prueba con guantes porque se había quemado las manos en el fuego. Estaban atados de tres en tres (salvo José Antonio y Jorge, que la hicieron ellos dos solos) y debían tirar cada uno para un lado y coger dos espadas para clavarlas a unos pocos metros. Todo ello dentro de un círculo que era un poco el círculo de la muerte. ¿La recompensa? Dormir en un colchón con sábanas y almohadas, más el desayuno del día siguiente. Como estarán de necesitados que casi mueren por conseguir este premio.

La duda razonable, apuntada en directo por Lara Álvarez, es si Nyno movió la espada que la presentadora utilizó para marcar la posición al finalizar el tiempo de la prueba en cada caso. Si no lograba nadie colocar las tres espadas ganaba quien más cerca hubiera quedado del círculo. Haciendo un montaje (bajo estas líneas) con las capturas del momento que se llegó al final del tiempo y cuando Lara fue a colocar la espada de Nyno parece que pudo haberla desplazado después ligeramente. No es concluyente y está claro que en caso de hacerlo fue por poco, pero tampoco le daba la postura para mucho más y ganó tan solo por tres centímetros. Durante todo el tiempo había estado más cerca del círculo Hugo, que se quedó sin el premio en el último momento. Merecería la pena que el programa revisase las imágenes por dos razones: evitar una injusticia para Hugo en caso de que Nyno hubiera hecho trampas, y no incidir en la acusación de tramposo que acarrea este concursante destacando su limpieza en caso de que no hubiera tocado la espada.

Moleskine del gato

¿Por qué Elena en la prueba renunció a pelear para ayudar a Rocío y hacerla ganadora? ¿Por qué todos parecen estar haciendo el concurso a favor de Rocío?

Hablé antes del momento casi ahogo de Ana María. Su amigo Pavón explicó desde la orilla que no sabe nadar, destacando así su valor de entrar a pescar. Y yo pregunto: ¿Cómo llego nadando a la orilla tras tirarse del helicóptero? Porque cerca no les dejan. Sin saber nadar veo complicado llegar, salvo que la remolcaran.

Los mortales descubrirán mañana la existencia de los desvalidos. Luego ya es jueves se unificarán todos ellos. La verdad es que llamarlos desvalidos es de risa. Han estado todo el tiempo en la mejor ubicación y tras ser trasladados parece que la siguen teniendo en playa Cabeza de león. Es la famosa playa plagada de almendras donde Matías y Muñoz Escassi se alimentaron durante una semana solo con ese fruto seco y desgastando lo mínimo físicamente. Sin embargo, los mortales están que trinan en playa Prohibida, donde echan de menos desde el primer momento su antigua casa en playa Uva.

El sábado volvieron de Honduras los tres últimos expulsados, que entraron anoche en el programa desde sus casas para hablar con Jordi González. Vi especiales ganas de saldar alguna cuenta pendiente a Vicky Larraz. Alejandro sigue estando tan hiperanimado como siempre, y Cristian resulta haber sido el concursante que hasta este momento más peso ha perdido durante su concurso. Concretamente 11,6 kilos. No hay régimen de adelgazamiento más efectivo que este. Por cierto, Cristian dice que su tele va con “retarder”. No digo más, amigos.









