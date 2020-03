El imperio de los débiles









telecinco.es

Con Jorge y Nyno en el grupo de los siervos, José Antonio ocupa esta semana el olimpo de playa Uva en Supervivientes 2020. Elena, por su parte, alcanza el liderazgo de los mortales. El dios y la lideresa lograron los dos mejores tiempos en el juego de grado, que combinaba una parte exigente con el físico y la valentía de los concursantes con otra en la que se ponía a prueba su inteligencia y visión espacial. Está claro que no es suficiente estar musculado para hacer un buen papel en este concurso. No tengo nada en contra de Jorge, pero lo cierto es que no suele rendir en las pruebas ni le he visto todavía pescar. El pasado martes le costaba mantener el equilibrio de una pelota sobre un palo y anoche no fue capaz de hacer la pirámide con los grupos de bolas hasta que Lara les echó un cable. Me recordó aquel número de Gila en el que un presentador de radio pregunta cuál es la distancia menor entre dos puntos y añade: la rrrrr, la rrrrrec, la rrrrrrrrecct. Obviamente, el oyente termina diciendo “la recta”.

Al menos Jorge logró llegar a la fase del puzle, todo un clásico en las pruebas de este programa. Antes de eso tenían que subir por un palo para lograr la llave que guardaba las piezas del puzle. Fani no subió más de dos peldaños y Rocío ni siquiera el primero. Sin embargo, su compañero José Antonio decidió designar como lideresa de los siervos a Rocío. Es su segunda semana consecutiva liderando, por tanto, siendo inmune en las nominaciones. El jueves anterior fue Barranco quien la hizo líder. Sus compañeros parecen dispuestos a llevar encima de sus hombros a Rocío hasta la final, si hiciera falta. Y eso haciendo el peor papel posible en la prueba, sin arriesgar nada y manteniendo en el día a día una actitud tan pasiva que roza con la antítesis del superviviente. Esta semana se descubrió el pacto por el que decidían protegerse mutuamente Ferre y Nyno, pero no le va a zaga la asociación de José Antonio, Rocío y compañía. Curioso que se cuele en ese grupo una Elena que no cae del todo bien a ninguno.

A diferencia del pacto de Ferre y Nyno, el que se urde en torno a Rocío va dando sus frutos. Al menos ella lleva dos semanas siendo líder a pesar de hacer el peor tiempo en la prueba. En otra anterior ni siquiera quiso jugar con la excusa de tener problemas en un hombro. Rocío está contando con la ayuda de unos espartanos, lo cual la convierte en la niña mimada de la edición. Me gustaría saber qué pretende José Antonio dando el liderazgo de los siervos a Rocío. De dónde viene ese compromiso y unión aparente entre ambos. Lo mismo digo de ese Barranco que llama “mi hermanita” a su compañera. Cuidado, Antonio David, que te está saliendo un hijo secreto.

El supuesto complot que denunció José Antonio esta semana y confirmó Jorge después, terminó anoche con sus protagonistas nominados. Ferre y Nyno están en la palestra y Barranco no. El karma ha querido que esas maquinaciones para poner en la picota al extronista y así salvar sus culos no hayan sido nada efectivas. El resultado es que los maquinadores están nominados y su supuesta víctima no. Como dije antes, la alianza realmente fuerte está entre José Antonio y Rocío, con Fani y Elena de agregadas al grupo, mientras Barranco intenta nadar entre dos aguas. O es pronto la reunificación o tendremos un grupo imbatible bajo cuyo poder irán cayendo el resto uno a uno. Al menos será así siempre y cuando uno de ellos logre ser dios, como pasó la semana pasada con Barranco y esta con José Antonio. Conste que celebro verle con ese privilegio porque se lo merece, es un fenómeno en las pruebas y nadie da tanto contenido como él. Además, tanto José Antonio como Elena habían sido siempre siervos, por lo que merecen estar una entre los mortales y el otro en el olimpo.

Se puede acusar a José Antonio de liante, pero con él está todo claro porque no es capaz de callarse nada. Ir de frente no garantiza gustar a nadie, pero es un punto favorable. Justo lo contrario pasa con Nyno o con Jorge, también con Barranco. Tuvimos una prueba anoche cuando Jorge Javier preguntaba a Jorge lo siguiente: “¿Crees que Avilés es un metemierda?”. A lo que Jorge respondía: “En esta ocasión se ha equivocado y se ha colado”. Sinónimos para no decir nada. Me molesta que a alguna gente le preguntan una cosa y responde otra. ¿Acaso fue preguntado Jorge sobre si José Antonio se había colado? No, padre. La pregunta era si le parece un “metemierda”, pero Jorge evitó pronunciarse. Unos lo verán prudente, yo lo veo falso y poco comprometido.

El peloterío que hay con Rocío es generalizado y no solo cosa de quienes he mencionado ya varias veces en este escrito. Anoche supimos que en la prueba de la paleta de cerdo, donde Rocío se quedó sin comer nada, Jorge le ofreció coger lo que tenía en su boca y ella no quiso. He vuelto a ver las imágenes y mi teoría es que reía para no hincar el diente allí donde había estado mordiendo todo el mundo. Lo respeto si es una cuestión de escrúpulos, como parece. Aquí lo que chirría es esa entrega de todos hacia quien no deja de ser rival suyo. No se me ocurre cuál puede ser la razón por la que Rocío tiene un privilegio tan extraño como inesperado. Nunca pensé que ser nieta de Rocío Jurado podría ayudar tanto a esta concursante.

Se dio el mejor escenario posible para Hugo e Ivana. Primero fue eliminada Ivana, despedida en la palapa por Hugo con un beso. Detrás fue este sin saber que se iba a reencontrar con su amada en isla Desvalida, aunque supimos anoche que algo así había imaginado el que fuera ganador de Gran Hermano, y se lo había hecho saber a Ivana. Ahora seguirán haciendo su concurso y lo harán en un entorno más propicio. Primero porque están juntos, y luego porque Hugo tiene mejor relación casi con cualquiera de sus nuevos compañeros que con los antiguos. No sé si será por mucho tiempo, pero en su nueva ubicación tiene más posibilidades de brillar que en playa Uva, donde terminó perdiendo iniciativa y se equivocó permaneciendo ajeno a las polémicas. Me hubiera gustado conocer su opinión, por ejemplo, sobre la acusación de complot que hizo José Antonio o el robo de comida de su exsuegra para los siervos (a quienes Jorge Javier llama serbios, lo cual es un error que me hace gracia).

Hugo se encargó de dar la razón a quienes desde el principio discutimos si había entre el uruguayo y la argentina amor o “hamor”. Centenares de mensajes se ofuscaron al decirme que se trataba tan solo de algo físico, un simple apretón. “¿Quién ha hablado de amor?” me repetían insistentemente. En casos como este lo mejor es esperar, porque el tiempo es ese juez implacable que da y quita razones. Hablé de amor entonces de igual manera que anoche lo hacía Hugo de esta forma: “Desde la primera semana fue un flechazo, me enamoré de esta chica”. De entre quienes entonces me afeaban que hablase de amor ninguno saldrá ahora a disculparse reconociendo que este gato tenía razón. Se vio desde el primer momento que la cosa iba en serio y no se trataba de apaño pasajero. No hacía falta ser muy avispado para darse cuenta.

Antes de abandonar la palapa, Hugo sorprendió con esta reflexión: “Las parejas normales, las parejas legales, no gustan. Gusta el morbo, lo clandestino”. Debería definir “normal” primero. Luego añadió que quien se sintiera aludido sería porque no tenía la conciencia tranquila. Cuando Elena dijo que no lo había entendido se lo explicó Jorge Javier en crudo: “Está hablando de Gianmarco y Adara”. La sorpresa vino cuando Elena lloraba por la eliminación de Hugo y confesaba que lo sentía mucho porque él era su ganador. Elena es una caja de sorpresas. El recibimiento que le hicieron a Hugo en isla Desvalida fue inigualable. A ninguno de los anteriores eliminados le habían acogido con tanto cariño y ganas de reencontrarse. Luego tuvieron que despedir a Vicky al convertirse en la tercera expulsada definitiva. Vicky era, posiblemente, quien más ganas tenía de seguir. También puede que fuera quien menos juego podía dar.

Observatorio de nominaciones

Así nominaron anoche, de nuevo a la cara y apresuradamente. Así lo hicieron los siervos:

Jorge > Fani

Fani > Nyno

Nyno > Fani

La nominada del grupo es Fani. Rocío, como lideresa, nominaba a Nyno. Y estas fueron las nominaciones de los mortales:

Barranco > Cristian

Ferre > Cristian

Cristian > Ferre

Cristian volvía a ser nominado, esta vez por el grupo. Y la lideresa Elena nominaba a Ferre.

Vuelven a quedar en la palestra Cristian y Fani. Los dos se han salvado en martes, ella en varias ocasiones. Esto puede dar pistas sobre quienes pueden ser los próximos eliminados. Creo que esta próxima será la última semana de Nyno o de Ferre.

Moleskine del gato

“Que sigan llegando mujeres”, dijo Pavón cuando vio aparecer a Ivana. Y le llegó después Hugo. Mucho me temo que Pavón se queda sin su pretendido harén.

Ferre tiene a su novia como contacto en el móvil con el nombre “almendra pelada”. Dice que él llama “almendra” o “almendrita” a todo el mundo de manera cariñosa. Me decepcionó que Jorge Javier no le preguntase por qué “pelada”. Aunque bien pensado prefiero no saberlo.

Voy a sacar las orejas por la ventana a ver por dónde viene el cuento, según enseñó Yola Berrocal el otro día. No es que me valga de mucho esa información, pero por pasar un poco el rato. Paciencia, queridos.









El Gato Encerrado