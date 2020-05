Parece que hubieran estado de orgía, pero no es para tanto









telecinco.es

Viendo las imágenes sin contexto puede parecer que han estado de orgía en cayo Paloma, pero no es para tanto. Tampoco ha sido algo entre Ivana y Barranco, porque han participado todos, y a nadie se vio hacer ascos a comerle la boca al otro. Que se ponga el acento en dos concursantes demuestra que hay ganas de jarana. Ganas de que Ivana haga rabiar a Hugo, porque este concursante se ha convertido en la víctima propiciatoria, el receptor de toda nuestra rabia. Estamos criticando a Hugo por encima de nuestras posibilidades. Se habla más de él que de Fernando Simón, que ha sido el hombre del momento hasta hace bien poco. Aunque mucho me temo que no es Hugo el más preocupado ante todo esto.

El caso es que apareció José Antonio Avilés como fantasma del pasado y se lío en la isla. Cual torbellino de colores revolucionó el panorama. Este exconcursante tenía la misión de llevarles una tarta y hacerles jugar a un juego peligroso. Impecable como maestro de ceremonias, este nuevo pequeño Nicolás se merendó sus polémicas y disimuló la difícil papeleta que tiene por delante para convencer a algunos de que no tan monstruo como lo pintan. José Antonio lo dio todo por el espectáculo, igual que ha estado haciendo durante más de dos meses. El juego propuesto era comer el dulce del cuerpo de un compañero y todos estuvieron a la altura. Es una suerte tener concursantes que responden como se espera y lo dan todo siempre.

Hugo comió tarta de la boca de Barranco y ambos remataron la faena con un beso sin dulce añadido. Pero claro, la atención no se centra en ellos dos, sino en Barranco pasando su lengua por los labios de Ivana y comiéndole literalmente la boca. ¿Era necesario poner tanta pasión? Igual no, pero se agradece igualmente. Otra cosa puede pensar la novia de Barranco, de quien se dice que se borró la cuenta de Instagram anoche mismo. No lo puedo asegurar, pero se me vislumbra que en esa cuenta debe salir Barranco en más de la mitad de las fotos. Es algo que hace mucha gente con su pareja o con su perro, omnipresente en su álbum de fotos del móvil. Siendo así, parece más sencillo borrar el perfil que andar borrando la mitad de las fotos.

Digo yo que no es para tanto. Después de 80 días están con hambre, y no solamente de tarta. Ana María afirmó que ha vuelto la libido a la isla, aunque no estoy seguro de que hable por ella misma porque diría que nunca se le fue del todo. Ver a Barranco todo el día en taparrabos (la palabrita se las trae) igual ha hecho lo suyo para que las mujeres heterosexuales anden algo alteradas. También debo decir que el juego no dejaba escapatoria. O juntaban sus labios o no había recompensa. Ya digo, de repente las imágenes parecen mostrar una orgía, aunque en la realidad la cosa no pasó de unos morreos de nada forzados por dar espectáculo y medio obligados por José Antonio. Una suerte que esté Avilés para poder echarle la culpa a alguien.

Alguna vez he mencionado lo complicado que es seguir el relato de lo que sucede en Supervivientes porque se nos sirve desordenado, sin respetar escrupulosamente la cronología. En este caso es importante señalar que tuvieron esta fiesta antes de la noche de tormenta. Dice Lara que fue especialmente dura porque cayo Paloma está en medio del mar, lo cual viene a ser la definición de isla. Lo explicaron bien los concursantes luego, en otras ubicaciones anteriores, como playa Cabeza de León, están más resguardados al tener a un lado el bosque. Pero ahora están más a descubierto y se encuentran desprotegidos ante la tormenta. También es importante saber que los concursantes eligieron al excompañero que repescarían antes de que José Antonio volviera de visita un rato.

¿A quién repescarían?

Elena y Jorge repescarían a Ferre, Hugo a Cristian, mientras que Barranco, Ivana, Ana María, Rocío dijeron que repescarían a Avilés. “Al final es una persona que fue un gran apoyo aquí en el concurso”, afirmó Barranco. Renegarán de él en cuanto conozcan su situación ahora mismo, pero por el momento se han emocionado con su visita y lo han despedido entre lágrimas. Ivana, que no podía hablar desde el martes por lo ocurrido en la mesa de las tentaciones, escribió en su pizarrita: “Es una persona increíble”. Digo yo que algo tendrá el agua cuando la bendicen. José Antonio les ha hecho sufrir a ratos, pero también ha dejado en muchos de sus compañeros una huella que otros posiblemente envidien.

La pizarrita de Ivana pasó anoche a manos de Elena por elección de la argentina. Cinco días sin poder hablar le han servido para ir agrandando la bola de su drama personal. Cualquiera diría que nunca antes cortó alguien una relación con ella. Elena solo tendrá que comunicarse por escrito durante 24 horas, ocasión inmejorable para comprobar si su dislexia se manifiesta siempre o solamente cuando tiene que escribir palabras cuya grafía desconoce. De momento, anoche escribió correctamente la palabra “cabrones” en la pizarrita. Es lo primero que quiso expresar por escrito, aunque hubiera sido más emocionante que volviera a preguntar de ese modo si su hija sigue con el de las piadinas. Mejor aún hubiera sido un mensaje pidiendo que se apartase de él.

Yiya está andamiada

Cuando les pidieron que eligiesen a qué excompañero repescarían tenían que decir también a cambio de quien. El orden del relato no dejaba ver que esto lo habían hecho antes de la última gala. Por eso la mayoría elegían a Yiya, que les había contado a todos sus deseos de abandonar el concurso. Una pena, porque hasta ahora pensaba que no había sido el caso de ninguno de los concursantes de esta edición. Pero ahora sabemos que Yiya lleva queriendo marcharse casi desde el principio. En este tiempo ha perdido 13 kilos y medio, y anoche apareció en pantalla con una peluca nueva. Debo decir que esta le queda bastante peor que la otra. También que mirando la peluca no pude concentrarme en lo que dijo, pero me pareció igual de cargante que siempre. Anoche la escuché decir que estaba “andamiada” y a partir de ahí desconecté. La falta ritmo y medida, ambas cosas básicas en televisión. Y en la vida, ¿qué no?

Volviendo a la tormenta, esta noche pasada puede que hayan vivido otra semejante. Se lo avisó Jordi a los concursantes y, por un momento, pensé que les diría: “Se atormenta una vecina”. El viernes pasaron posiblemente la peor noche por culpa de la tormenta. Todos terminaron empapados, menos Hugo, que decidió resguardarse en la letrina. Siendo precisos, no es que durmiera en la letrina, tan solo evitó mojarse permaneciendo ahí dentro. Es cuestión de prioridades, o morir empapado o atufado por los aromas de la letrina. Hugo eligió lo segundo y no se le veía con mal aspecto anoche.

Igual no es tan malo el hedor de la letrina como la guerra química de Ana María después de zamparse sus tres cocidos de las tentaciones. Y eso que al acostarse dijo: “Tengo el culo para fuera por si se me escapa algún pedo”. Alguno, dice. Por lo que cuentan fueron unos cuantos. Con Rocío hubieran sufrido menos, según su propia confesión: “Tengo gases, pero yo no me tiro pedos”. Ella no hace nada que esté feo. ¿No me creen? Vean lo que dijo después: “Casi no hago pis porque bebo poco. Y no hago caca porque estoy estreñida”. No aprovechen para llamarla egoísta, aunque por lo visto se lo queda todo para ella. Eso sí, en la prueba de recompensa de anoche Rocío jugó al limbo como nadie. Es eso de pasar por debajo de una barra que va estando más baja cada vez, con la particularidad de que en cada pasada podían darle un bocado a un pollo. Lo que sea con tal de comer.

A todo esto, Rocío tuvo que pasar la noche sin impermeable porque lo ha perdido. O sea, viven en una isla más pequeña que la casa de algunos millonarios y todavía son capaces de perder algo. ¿Cómo se come eso? Ah, no, que si se pudiera comer no lo habría perdido, se lo habría merendado. Ella piensa que alguien se lo llevó confundido en su saco y así es. Pero no ayer, porque fue Ferre quien se lo llevó. El exconcursante más “tope de gama” andaba extrañado de que no le hubieran devuelto todavía su impermeable a Rocío. “Si yo se lo di ayer a producción”, afirmó. Claro, porque con un día basta con llevar algo a 8.000 kilómetros de distancia y en medio de una pandemia mundial.

Avilés, el nuevo pequeño Nicolás

Y termino con lo de José Antonio. Probablemente sea un estafador sin título de periodista que ha utilizado modos poco ortodoxos para trabajar en televisión. Si es así tendrá un recorrido más bien corto y en poco tiempo nos habremos olvidado de él. También digo que seguramente la mitad de lo que se ha contado no sea del todo cierto. Además, personalmente me da pena que lo haya dado todo en el concurso y se encuentre ahora ante esta tesitura sin ni siquiera haber vuelto a su casa. Es un favor que le hacen porque así puede ir defendiéndose de todo lo que se está contando sobre él, pero también entiendo su necesidad de enterarse bien antes de contestar. Creo que merecía cerrar su concurso de otra manera, y luego enfrentarse a lo que le espera, que no es poco. Eso sí, pienso que se equivoca al decir que lo hablará en ‘Viva la vida’ porque es “su programa”. Supervivientes también lo es. Y alguien debe decirle que deje de decir “te diré algo”, “te voy a decir una cosa”, “déjame que te diga” y expresiones similares.

Moleskine del gato

Si me proponen el juego de elegir a quién repescaría en Supervivientes 2020 probablemente me decantaría por Jorge. ¡Ah, espera, que sigue en el concurso!

Gloria Camila en plató extrañada porque Ivana haya permanecido callada mientras escuchaba a José Antonio hablar con Rocío sobre una supuesta tensión sexual entre ella y Barranco. Pues estaba callada sencillamente porque no podía hablar.

La tía de Rocío igual deja de ver algunos programas, pero no debe preocuparse por ello. Algunos exconcursantes tampoco lo ven mucho. El otro día Pavón se quejaba por qué el programa no hubiera dejado a Ana María recuperar de la maleta una foto de su hijo, pero eso ya se lo habían dado días antes por el día de la madre. Lo que ella pedía ahora era una foto de su familia al completo. Del hijo dijo que lo veía pixelado, igual le pasa lo mismo con todos sus familiares.

Apunten que José Antonio terminó la conexión anoche diciendo a Jordi: "See you soon". Es un monstruo.

Encuesta









El Gato Encerrado