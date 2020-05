Avilés da la cara y responde a las acusaciones de estafa: "Estoy agobiado por el linchamiento mediático"

Avilés niega algunas de las estafas que se le han atribuido: "La presunción de inocencia existe"

José Antonio Avilés tenía que responder a muchas incógnitas. Las informaciones sobre él cada vez son más y todas ellas apuntan a una cara desconocida del exconcursante. Su título de periodista o el haber estudiado en Gales son tan solo algunas de las cosas que se han puesto en duda. Posteriormente, han salido a la luz testimonios de personas que aseguran haber sido estafadas por el cordobés.

En 'Supervivientes: Conexión Honduras', Avilés ha tenido la oportunidad de hacer frente a todas las acusaciones. Tras su expulsión, el exconcursante ha sido conocedor de parte de lo que se está comentando en España después de haber tenido acceso a un móvil para hablar con su familia, que ha sido quien ha informado al superviviente de la polémica que le espera en su regreso.

Con una actitud recta y sin venirse abajo, Avilés ha anunciado que responderá una a una a todas las informaciones que se han dado sobre él en 'Viva la vida', programa donde colabora. Pero también mostraba su malestar ante lo sucedido: "Se me acusan de cosas que son inciertas y en este carro se ha subido gente ni conozco", aseguraba.

Yo no estoy agobiado por lo que se está diciendo, sino por el linchamiento mediático al que se me ha expuesto.

Para Avilés, lo peor no es lo que se ha comentado sobre él sino "el linchamiento mediático" al que dice haberse visto expuesto.

"Juzgar o fiscalizar lo hace un juez o un fiscal. Hay periodistas que se les ha llenado la boca de decir que he llegado a molestar o extorsionar a familias, y eso se se ha sentado cátedra diciendo que es verdad. Yo tengo que salir a defenderme a 8.000 kilómetros sin un móvil, sin un abogado que me defienda de los delitos de los que se me acusan. Todo ha servido y todo sirve. Me he confundido, muchas veces, atrás en un pasado, pero ni la mitad de lo que se están diciendo", argumentaba muy enfadado.



El mayor "miedo" de Avilés: su familia

Avilés se ha mostrado sereno en todo momento y confiado de su verdad. No se ha mostrado preocupado por todo lo que se le avecina, pero sí por su familia.

"Te puedo decir que ha sido muy dura la información. Muy dura no por mí porque con 24 años me puedo confundir, puedo tener errores en el pasado y tendré que dar muchas explicaciones. Pero hay una familia, la que no se merece como daño colateral estar expuestos como están expuestos. Porque mi familia no ha decidido estar en televisión, es una familia normal que trabaja y tiene vida", le exponía a Jordi González.

Avilés: "Yo no he estafado a ninguna ONG"

Jordi le ha preguntado a Avilés directamente por algunas de las estafas que se le han atribuido. "¿Es cierto que intentaste entrar en el Consejo de Administración del Córdoba, el equipo de fútbol, y ofrecías un medio millón de euros para mejorar la economía del club?", le decía el presentador. "Mentira", respondía muy serio Avilés.

"¿Es cierto que has montado cinco horas en un coche de caballos y no las has pagado diciendo que iba a pagar 'Viva la vida'?", preguntaba el presentador. Una vez más, Avilés lo negaba y apuntaba que en tal caso se habrían puesto en contacto con el programa antes de su participación en 'Supervivientes'.

Pero la presunta estafa que Yiya no quería dejar pasar era la que había escuchado en un vídeo donde se decía que Avilés habría estafado a una ONG.

"Yo no he estafado a ninguna ONG", aseveraba muy serio Avilés. "Con la verdad no se tiene miedo y yo me sentaré y lo explicaré todo. La gente será la que juzgue todo. No tengo miedo a contarlo todo. Pero con toda la información primero", recalcaba de nuevo asegurando que se le ha "juzgado y fiscalizado" sin presunción de inocencia.

Avilés despide la conexión con Jordi hablando en inglés

Por otra parte, ¡por fin hemos escuchado a José Antonio Avilés hablar en inglés! Después de asegurar que ha estudiado en Gales y que su madre le pagó clases particulares con un profesor británico, Avilés se había negado en varias galas a hablar en inglés alegando que sentía "vergüenza".