Los seguidores de Sofía e Ylenia son incapaces de evitar la salida de Fede

Ylenia lloraba la salida de Fede como si fuera el ser más querido sobre la faz de la tierra. En realidad, creo que su sufrimiento de anoche era más bien por comprobar que la fuerza conjunta de sus seguidores y los de Sofía no era tal como esperaban. Incapaces de evitar la expulsión de Fede, los seguidores de las dos divas de la edición quedan en entredicho a las primeras de cambio. “Unos concursamos de una manera y otros se creen que trabajan en Telefónica y abren 17 líneas de teléfono”, decía Kiko. Ni las líneas de recarga fueron suficiente esta vez.

Kiko fue el gran ganador de la noche al buscar la confrontación directa con Sofía e Ylenia, sus dos nominadas. No pierden solamente ellas. Ha salido el mueble más grande de la casa y ahora toca desmontar el tejado. Antonio salió a la palestra intercambiado por Juan Miguel gracias a la decisión de Yoli, jefa de la casa junto a Fortu esta semana. No deja de ser una sorpresa que Fortu decidiese salvar a Juan Miguel. Con esa maniobra desatascaban una nominación complicada para la audiencia votante. Con Juan Miguel, Kiko, Irene y Yurena a la palestra hubiera salido esta última como mal menor. La composición de los nominados definitivos lo pone todo mucho más fácil.

Ha sido la semana de Kiko, sin duda alguna. No solo porque él y, sobre todo, Irene se metieron a la gente en el bolsillo el martes. Anoche demostró ser un jugador valiente, justo lo que estamos echando en falta a Sofía e Ylenia. Kiko está tomando la delantera y hay ya varios concursantes doblados en la carrera de fondo que es este concurso. Hasta confesando su adicción a las drogas ha ido por delante y ahora Ylenia se apunta a ese carro revelando que pasó por algo parecido. A ver, no se me amontonen y vayan espaciando las confesiones sobre viejas adicciones que este concurso esto dura meses. Lo próximo será que alguien diga en la casa que tiene amigos drogadictos, el nuevo “tengo amigos gais”.

También pone en valor a Kiko y hace que Ylenia de pereza que esta diga aquello tan manido como falso de “he venido a vivir la experiencia”. Gana muchos puntos Kiko diciendo lo que todos sabemos y esperamos: “Yo he venido a ganar”. Lo de vivir la experiencia no se lo cree nadie, mucho menos cuando es esta su segunda vez. Ylenia se piensa que falla principalmente en las formas, pero eso es precisamente lo que perdonamos con menos esfuerzo. El problema es querer venderse como sincera y natural demostrando luego lo contrario diciendo cosas increíbles como lo de la experiencia.

Que Sofía califique de fría la manera de concursar de Kiko en contraposición de la propia porque ella nomina por afinidad se da de bruces con la realidad. Es la misma Sofía que se junta con Ylenia buscando con denuedo alianzas en la casa. El miedo de estas dos concursantes contrasta con el órdago lanzado por Kiko anoche de esta forma: “Si quieren juego vamos a jugar”. A estas alturas es ridículo acusar a un concursante de traer todo aprendido, como si fuera malo haberse preparado para este juego. “Haber estudiado”, le decía Kiko a Ylenia. Faltó que la música hip hop de fondo, el letrero de “thug life” y Kiko calzándose gafas de sol y collares dorados. La gorra la lleva de serie. Remató con un “luego no me vengas a pedir perdón” de jefe. Kiko ha puesto definitivamente el turbo y mucho van a tener que espabilar Sofía e Ylenia, aliadas por sorpresa, aunque esa alianza parece peligrar desde anoche.

Le molestó a Sofía que Kiko dijera al nominarla que está comiéndole la cabeza a Ylenia. Le pareció una razón absurda, y probablemente lo sea. Pero esto puede influir en Ylenia tanto como la pobre demostración de fuerza de su alianza con Sofía al no lograr que Fede se quedase en la casa. Por lo pronto, a Ylenia no solo se le ha fastidiado la carpeta fake, también empezó esta madrugada a cuestionar a Sofía. “No es por tirar mierda sobre Sofía, pero es verdad que ha estado malmetiéndome contra Raquel”, decía la de Benidorm dando indirectamente la razón a Kiko. Veremos lo que dura el buen rollo entre estas dos.

Sigo pensando que la alianza entre Ylenia y Sofía las está perjudicando, tanto como la sinrazón con la que han arremetido contra Raquel sin motivo alguno. En Sofía se puede explicar por las viejas cuitas entre las dos, aunque ese rencor después de pasado el tiempo parece excesivo. Pero en Ylenia llama la atención que haya tenido una convivencia amable con Raquel en muchas ocasiones y anoche casi llorase al pensar que debe seguir en el concurso haciendo dúo con ella. Raquel no es rival, y aunque anoche se salvase no puede aguantar mucho si sigue con esa desgana. Malgastan el tiempo enfrentándose a ella.

Parece un chiste que Sofía se mostrase satisfecha una vez terminada la gala por haber hablado bien y estar tranquila. Todo lo contrario a lo que vimos, especialmente por lo sucedido durante una pausa de publicidad. De nuevo volvió a provocar a Raquel acercándose excesivamente a ella esperando un posible error en su reacción. Luego intento ridiculizar a esta concursante con sus aspavientos y en verdad era ella la que estaba quedando en ridículo.

El nerviosismo de Sofía parece ir en aumento al comprobar que no es capaz de controlar la situación. Se le está yendo de las manos y, lo que es peor, su prestigio como ganadora de realities puede quedar en entredicho si se sigue equivocando tanto. Al fin y al cabo, en este medio vales tanto como lo último que has hecho. Por su bien, espero que logre enderezar el concurso.

El otro jefe de la noche fue Julio. Una vez más, su mano a mano con María Jesús fue un paseo triunfal en el que brilló dialécticamente. Julio ganó por ser convincente, pero también por desidia de su rival. María Jesús callaba y volvía a dar la impresión de no tener argumentos con los que rebatir a su expareja. El martes al menos lo intentó antes de romper a llorar, pero anoche pasó directamente al llanto. También ella está comprobando que no le funcionan ciertas tretas. El martes se presentaba ante la audiencia a cara lavada y peor vestida que nunca. El viejo truco de intentar dar pena al espectador. Viejo y gastado truco, que a María Jesús ni siquiera le funcionó.

Imposible perdonar a esta concursante que ahora recule y niegue haber dicho lo del robo de flujo. “Yo no dije eso, dije que habías cogido pelo. Y que los amarres se hacen con pelo y con flujo”, afirmaba María Jesús. Nos hace fantasear con una cosa y luego quiere quitarnos la ilusión. Nuestro osito robando flujo parecía mucho más interesante. Por cierto, ella misma lo llamó osito anoche. Pero el osito no solo tiene un piquito de oro en la cama, según aseguró Carolina, sino también cuando Jorge Javier le da palabra.

“El problema con la mediocridad es que los que lo son necesitan apagar la luz de los demás para brillar”, decía Julio. La frase es una actualización de aquello que decía Iván Madrazo (GH 10) de “los que no tienen luz propia tienen mala sombra”. El piquito de oro es, según Carolina, como el correcaminos “por las veces que te corres, bip, bip”. También comentó que ella pedía más y a María Jesús parecen molestarle los treinta minutos que, al parecer, el del piquito de oro aguanta en la cama. “¿Qué mujer va a rechazar 30 minutos?”, preguntaba Carolina.

Lo más llamativo de Carolina no es su disposición a dar detalles sobre su vida sexual con Julio, sino que confirmase definitivamente su repentino cambio de bando. El martes Carolina se fijó en quién se llevaba aplausos y abucheos. Como buena veleta, ha dejado de denostar a Julio convirtiéndose en la nueva peor enemiga de María Jesús. “Te callas porque ahora te has dado cuenta de que este hombre está vivo y tiene palabra”, decía Carolina dando la puñalada definitiva a María Jesús.

Le faltó a Julio decir que, no obstante, María Jesús es una mujer maravillosa, o algo así. No le hubiéramos creído igualmente, pero se me antoja como un buen modo de abrochar la cuestión con generosidad. La misma que ha mostrado al reconocer que sigue enamorado de ella y que no le parece mala persona. O recordando con cariño lo vivido juntos. Sin embargo, ella no parece dispuesta a salir del reproche. Un reproche que no la beneficia si lo centra todo en el dinero o si trabajaba o no. Si quiere evitar que sigan llamando “cazafortunas” no está haciendo lo debido.

Antonio dijo una verdad anoche. A saber: “Se me olvida una pelea contigo en cinco minutos”. Doy fe de ello. También se le ha olvidado varias veces que Candela no quiere besos suyos ni que le toque el culo. Tampoco me extraña si luego es ella la que va a besarlo cuando quiere. No hay nada más importante que si ella dice no es no. Ahora bien, parece poco sano que sea no o sí según se le antoja. Candela no parece mucho más madura que Antonio, y eso que no lo tenía nada complicado.

Un disparate parece que Candela se moleste porque Antonio entre en el dormitorio cuando “hay chicas que se están cambiando” o que le reproche lo mucho que mira a todas las chicas. Sospecho que Antonio quiso faltar a Yurena cuando preguntó si también la miraba a ella. Pero todos estos disparates de Candela no justifican que Antonio a la mínima se lleve un disgusto similar al de un niño que pierde su lápiz preferido. “No me esperaba que fueras tan sucia conmigo”, le decía anoche a Candela. Después de lo cual seguirá manteniendo que nunca se ha portado mal con ella ni ha dicho nada que ella pueda reprocharle. La verdad es que son tal para cual y dan una pereza importante.

Observatorio de nominaciones

Así fueron las nominaciones a la cara de anoche:

Yoli y Fortu > Candela y Antonio (1) > Irene y Kiko (3)

Irene y Kiko > Ylenia y Raquel (1) > Sofía y Alejandro (3)

Sofía y Alejandro > Yurena y Juan Miguel (1) > Irene y Kiko (3)

Yurena y Juan Miguel > María Jesús, Carolina y Julio (1) > Candela y Antonio (3)

María Jesús, Carolina y Julio > Candela y Antonio (1) > Yurena y Juan Miguel (3)

Candela y Antonio > María Jesús, Carolina y Julio (1) > Yurena y Juan Miguel (3)

Ylenia y Raquel > Irene y Kiko (1) > Sofía y Alejandro (3)

Nominados provisionales: Kiko, Irene, Juan Miguel y Yurena. Ganaron la prueba para convertirse en jefes de la casa Fortu y Yoli. Aparte de ser inmunes tenían el poder de la salvación, en este caso individual. Como dije al principio, Fortu tomó la palabra para decidir salvar a Juan Miguel y Yoli para meter a Antonio. Por tanto, los nominados definitivos son: Kiko, Irene, Yurena y Antonio.

Que Juan Miguel fuera salvado después de haber nominado a la pareja y haberse posicionado contra Fortu es bastante llamativo. Más coherente parece que saquen a la palestra a Antonio, a quien nominaron anoche. Con un voto más habrían quedado nominados también Sofía y Alejandro. No ganó todo Kiko anoche, que nominó a Sofía e Ylenia sin éxito. Ellas, sin embargo, le pusieron en la palestra, aunque no creo que vaya a correr peligro. Yurena y Antonio tienen muchas más papeletas para salir, aunque el público galero inclinará la balanza contra este último.

Moleskine del gato

Que Yoli se tirase a la piscina esta madrugada de nuevo con temperaturas bajo cero en el exterior viene a ser como repetir el chiste porque hizo gracia la vez anterior. La segunda vez sobra. Lo quiso justificar diciendo que prometió hacerlo, pero sus propios compañeros le habían pedido que no lo hiciera.

Kiko lo que gana como jugador lo pierde luego contando anécdotas súper graciosas de la muerte, como que una vez se tiró un pedo mientras le hacían un masaje o una chica le pidió que llamara a su novio por la megafonía de una discoteca en la que estaba pinchando porque lo había perdido. Para troncharse todo.

Sofía se alegró de no haber explicado por qué lo de “gracias, mamá” cuando discutía con Kiko. Tal vez quería agradecer haber tenido mejor educación de la Galdeano que el hijo de la tonadillera. Ahora ya puede contar que existe un monstruo de espagueti volador con albóndigas esperando ser reconocido como deidad creadora sobrenatural. Me veo casi más capaz de creer esto que lo anterior.

