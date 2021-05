Sylvia Pantoja compensa su fuerte carácter con una incapacidad para guardar rencor









Sylvia es de esas concursantes temperamentales, con un pronto que la hace aparentar un carácter fuerte, en definitiva, una persona con bastante mal genio. Sin embargo, esto lo compensa con una clara incapacidad para guardar rencor. Sospecho que no es solo por un instinto de supervivencia, pero me fascina esa capacidad de olvidar discusiones recientes y reconciliarse fácilmente hasta con su peor enemigo. En el barco encallado chocó enseguida con Lara, Alexia y Palito. Con las tres ha tenido poco después una relación cordial, eso sí, salpicada de nuevas discusiones. Y aunque no creo que vaya a tener nunca una relación estrecha con Lara, incluso con ella ha sabido aplanar tensiones manteniendo una apreciable cordialidad.

Recientemente tuvo Sylvia un fuerte encontronazo con Carlos. Hubiera apostado que discutiría con cualquiera menos con él, puesto que se llevaban particularmente bien en el barco. Incluso el voto de Sylvia fue fundamental para que el chef se convirtiera en superviviente. Ya en aquel episodio me sorprendió que aceptase de buen grado la trampa de Carlos y Agustín. Los tres habían pactado darse el voto positivo mutuamente, pero ninguno de esos dos compañeros le dio su voto a ella. No vimos ni una sola queja de Sylvia, aunque en la bronca de esta semana dijo estar arrepentida de haberle regalado su voto a Carlos. Sin embargo, al día siguiente estaba hablando de forma totalmente normal con ese compañero, que también puso de su parte felicitándola por su cumpleaños con un abrazo cariñoso.

El carácter fuerte de Sylvia se queda en ese temperamental pronto, porque luego la veo deseosa de llevarse bien con todos. Si acaso, lo puede tener complicado con Lara. Ayer era su cumpleaños y el pirata Morgan pidió que eligiera a tres compañeros para subir hasta la atalaya con el cofre de las monedas y esperar la posible recompensa. Eligió a Tom, Gianmarco y Olga. Arriba les esperaba una tarta de chocolate que solo podían comer entre ellos cuatro. Mejor así porque dudo que hubiera llegado intacta de bajada desde allí arriba. Por cierto, esto elimina de un plumazo las suspicacias sobre si Melyssa habría tenido tarta y Sylvia no. El caso es que la elección de Sylvia no sentó nada bien a Lara. Creo que esperaba ser elegida ella y los otros dos lacayos, pero no tenía porqué. Que sean lacayos significa que llevan una vida más incómoda, pero no que coman menos.

Hemos visto ya las primeras imágenes del encuentro del grupo con Tom y Sandra. Creo que me faltó contar ayer que Sandra se quedaba una noche junto a Tom, no sé si por hurgar un poco en la herida de este o esperando de ella un posible cambio de opinión. No creo que cambie de opinión tan fácilmente después de haber hecho tantos kilómetros de avión para decir eso tan manido de “no eres tú, soy yo”. El discurso de Sandra está plagado de lugares comunes y frases excesivamente manoseadas. Diría incluso que está aquejada del que yo llamo ‘síndrome Rosa Benito’.

Rosa Benito ganó Supervivientes encandilando a espectadoras de una edad parecida a la suya que se pudieron sentir identificadas con aquel discurso que podríamos resumir en: “a mi edad no he ido nunca a tomar algo o al cine con amigas”. Esa reivindicación de una nueva vida fabulada mientras cogía caracolas tiene mucho en común con la nueva vida de soltera que es para Sandra Pica una vida mejor. Ahora queda con un extronista, pero nunca solos y como amigos. Y le ha hecho feliz estar separada de su novio. No puedo negar que tratándose de Tom la entiendo, pero me sigue pareciendo un discurso medio improvisado dirigido más a la audiencia que al propio Tom.

Admirable me sigue pareciendo la actitud de Melyssa. Podrá pensar alguien que lo hace por quedar bien ante las cámaras, y si fuera así lo está consiguiendo absolutamente. Nada más llegar a playa Cabeza de León se preocupaba por Tom y hasta le ofrecía los caramelos y otras chuches que había cogido de la piñata. Me inquieta no ser capaz de ver nada malo en Melyssa. Lo seguiré intentando.

Observatorio de nominaciones

Las nominaciones son más determinantes cada jueves. Aunque todavía no se ha producido la unificación de facto en lo que a esta parte del juego se refiere, tenemos ya un patrón que divide a los supervivientes en dos grandes grupos: los muy nominados y aquellos que lo han sido de manera ocasional. En el primer grupo tenemos a Tom (cuyo nombre ha sido el más escrito y depositado en el fuego hasta el momento), Alejandro, Melyssa y Gianmarco. Y muy pocas nominaciones han tenido Valeria, Omar y Olga.

Las desterradas y los dos expulsados engrosarían el segundo grupo, lo cual en cierto aspecto es lógico porque al salir pronto han tenido menos tiempo de exposición ante los votos de sus compañeros. Teniendo esto en cuenta Lola sería de las muy nominadas puesto que solo en la primera gala se llevó un buen puñado de nominaciones y no hubo más ocasiones después. Capítulo aparte merece Carlos, único superviviente que no ha recibido ni una sola nominación. Es cierto que fue el tercero en saltar del helicóptero para pasar de ser encallado a superviviente de pleno derecho, pero después de él aún fue Valeria y ya ha encajado más de una nominación, una de ellas directa del líder.

Esta es la lista de nominaciones que llevan todos los concursantes hasta el jueves pasado. Las nominaciones directas del líder aparecen precedidas del símbolo de la suma (+) y al final aparecen los cuatro lacayos que no siendo todavía supervivientes han sido nominados esta semana por parte del programa. Este es el listado ordenado de más a menos nominaciones:

Tom > 9+1

Alejandro > 7

Melyssa > 5

Gianmarco > 4

Valeria > 2+1

Omar > 1

Olga > +1

Carlos > 0

Estos son los desterrados y ya expulsados:

Lola > 3

Marta > 2

Palito > +1

Antonio > +1

Y los cuatro lacayos de los cuales tres pueden pasar a ser hoy mismo supervivientes y el otro será desterrado cuando menos:

Agustín, Alexia, Lara y Sylvia

Así se ve aún más claro el patrón. Lo tenían fácil Tom y Alejandro para ser los más nominados del grupo hoy, aunque después de lo ocurrido las últimas horas puede haber despertado Tom cierta compasión en sus compañeros. Tampoco lo serán Melyssa o Gianmarco, porque uno de los dos será líder. Incluso diría que si lo es Gianmarco no veo a Melyssa muy nominada después de que en las últimas semanas haya mejorado su relación con la mayoría de compañeros. Una vez más, apuesto a que Valeria se llevará un buen puñado de nominaciones.

En cuanto a la expulsión, sea quien sea el lacayo desterrado creo que lo tiene muy mal frente a Palito y Lola. Estas se harán fuertes (todavía más) si ven que se cargan a un nuevo contrincante en el televoto final.

Moleskine del gato

Palito y Lola parece que estuvieran en su playa de vacaciones. Sobre todo Palito, ya que la pesca es cosa de Lola y hasta hace bien poco también se encargaba ella de hacer el fuego después de semanas peleando con el chisquero. Palito ya hace fuego, aunque la primera vez necesitase rezar por su hermana y algún otro familiar fallecido para que prendiera la yesca. Las condiciones de vida de las desterradas no son mejores que las del resto de concursantes, pero viven en paz y armonía, sin discusiones ni tensión por las nominaciones. Solo experimentan cierta adrenalina los pocos minutos que transcurren entre que llega un nuevo desterrado y se produce la expulsión definitiva. Dentro de lo extremo de la supervivencia, la suya es bastante envidiable.

Nos queda por conocer si esta noche los lacayos dejan de serlo y se produce la unificación definitiva o si esta trama va a durar una semana más. Mis cálculos sobre las nominaciones pueden irse al traste si se intercambian los papeles entre lacayos y supervivientes, o al menos algunos de estos pasan a desempeñar ese incómodo papel. Diría que es bastante probable que algo así vaya a suceder esta misma noche.

Hoy tenemos fiesta en los cayos Cochinos. No se me ocurre un plan mejor.

El Gato Encerrado