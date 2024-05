Miri habla del momento más crítico en la relación con su padre: "Es gay y me enteré por mis amigas"

La superviviente explicaba que sus padres se divorciaron cuando ella tenía ocho años y revelaba que su padre es homosexual. "Hace 20 años no era lo que es ahora y yo con ocho años no era lo suficientemente mayor para enterarme de lo que pasaba ni lo suficientemente pequeña para no enterarme. Decidieron no contármelo y me acabé enterando por mis amigas", recordaba.