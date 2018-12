Tomás Blanco

18.00-2.00: Minutado











telecinco.es

18.00: Buenas tardes niños y niñas, queridos todos.

Conectamos.

18.10: Pues empiezo en el pruebódromo, igual que ayer. El Súper acaba de anunciar que tienen dos horas de ensayo. Ponen el vídeo con la coreografía.

La tarde se presenta apasionante:

No obstante, el plano del realizador es muy sugerente: Miriam, favorita, en primer plano. Asraf, el habitualmente calificado de falso, medio oculto detrás de la favorita, el Koala maquinando (en la medida de sus posibilidades) y Suso tumbado, sin hacer ni la croqueta.

18.20: A ensayar.

18.30: Pues no sé qué contaros. Primero le da a la coreografía el Koala solo. Asraf cree que mejor. El Koala no está tan convencido. Luego todos al tiempo menos el Koala y luego, otra vez, todos al tiempo.

18.40: Siguen ensayando. Cuando terminan, ven el vídeo. Las conversaciones son sobre la prueba... ese paso se hace así, se te olvida hacer tal cosa, tenemos que ponernos más para allá, etc.

18.50: Suso, que se pasa la mayor parte del tiempo tumbado en el suelo del pruebódromo decide zascandilear un poco con Asraf aprovechando la natural descoordinación del muchacho:

-Tanto practicar y no veo que estés mejor que el resto.

-Yo por lo menos lo intento.

-Yo lo que veo es que llevas todo el día diciendo que mi actitud es lastimera pues con mi actitud lastimera estamos al mismo nivel.

Lo que viene a decir Suso es que el principio de retribución no funciona. Que eso de que si te esfuerzas mucho lo conseguirás, que si de verdad lo deseas... bueno, no es cierto.

-Yo no intento hacerlo mejor que tú. Yo me esfuerzo para hacerlo lo mejor posible -dice Asraf, porque es cierto que el principio de retribución no funciona, pero también es cierto que es muy difícil conseguirlo sin esforzarse aunque sea un poco.

-Vamos a hacerlo. A ver quién lo hace mejor -dice Suso.

A regañadientes, Asraf acepta el reto.

Footloose en Gran Hermano, amigos.

19.00: Termina Footloose.

Claramente lo hace mejor Suso aunque Asraf hace más monerías en los andamios.

Sea como fuere, acaban medio discutiendo. Es una discusión, en el fondo, interesante. Lo que Asraf critica (dice Asraf) no es que Suso lo haga bien o mal, lo que critica es que no se haya esforzado mínimamente, lo cual es cierto (aunque no sea asunto de Asraf en tanto Suso no perjudique al grupo).

La posición de Suso es que él se ha esforzado lo que tenía que esforzarse para estar al mismo nivel de Asraf. Lo cual, que está al mismo nivel de Asraf (o mejor) también es cierto. Las dos proposiciones son ciertas, por lo tanto, se trata de un posicionamiento moral sobre el esfuerzo.

19.10: Ni Suso ni Asraf parecen tener verdaderas ganas de discutir y al no saber discutir sobre un concepto, terminan llevándose las cosas al ámbito personal, la discusión se termina por sí misma y, todavía un poco calientes, salen del puebódromo (pis, agua).

Miriam aprovecha la ocasión para rajar un poco contra Asraf. Para ella, al hacerlo Asraf bastante mal, no está en condiciones de criticar a nadie:

-Primero tiene uno que autocalificarse por sí mismo para luego dar ejemplo. Tienes que hacerlo mejor por ti mismo, no para hacerlo mejor que los demás, hay cosas que no consiento.

O sea que Miriam sostiene que no se trata de hacerlo mejor que los demás, pero al mismo tiempo cree tienes que hacerlo mejor que los demás para decirles algo.

Añade:

-Encima con un amigo, ojo, imagina si fuese tu enemigo.

Koala no le da cuerda y echa balones al pruebódromo:

-Yo voy a hacer la primera parte como el número dos -todos los bailarines del vídeo tienen un número... Asraf es el tres, Suso es el cuatro...- y luego hacer el Chiquito y quitarme mi gorrita y -gesto de tirar besos al público.

19.20: Vuelven Suso y Asraf.

-Que se vea que nos esforzamos -dice Asraf, porque es la típica forma de vida que cree firmemente en la retribución y por lo tanto considera que el esfuerzo debe premiarse en lugar de darse por hecho.

Una medalla por participar.

Suso cede. Cree que se encuentra frustrado porque han llegado a un punto en el que no mejoran aunque lo intenten. Se disculpa con Asraf por discutir a lo tonto, le da la razón sobre la importancia del esfuerzo, le tiende la mano. Asraf acepta, abrazo. Santas pascuas.

19.30: Pasamos un rato más en el pruebódromo con Asraf ensayando más monerías en los andamios mientras los demás miran el vídeo y, de repente, árbol de navidad.

19.40: Como cinco minutos de árbol de navidad y vuelta al pruebódromo. Miriam y el Koala ven el vídeo de nuevo. Asraf ensaya. Suso está sentado pasando el tiempo. Se encuentra un pendiente en la base de un andamio.

-¡Miriam! -dice, enseñándole el pendiente.

Miriam se gira, ve el pendiente, sonríe y vuelve a mirar la televisión.

-¿Lo quieres? -dice Suso.

-No -dice Miriam, sin apartar la vista del televisor.

Suso tira el pendiente.

Termina el vídeo.

Un ensayo más desde el principio.

19.50: Esta vez se graban a sí mismos. No están muy contentos con el resultado. Koala y Suso salen de pruebódromo cuando terminan de ver el vídeo. Asraf y Miriam lo ven otra vez desde el principio.

Y entonces, árbol.

20.00: Lo malo de cuando ponen estas imágenes fijas (el árbol, las flores...) es que todo el rato pienso que se me ha congelado la señal, que ha vuelto el directo y yo sigo con el árbol, así que miro muy fijamente la imagen a ver si el viento mueve una rama o si un insecto se posa en un adorno o si se mueven las nubes y al final me emparanoio y le termino dando a F5.

20.01: El árbol.

Que me sirva de lección.

20.05: Volvemos con los muchachos. Suso y Asraf en la cocina comiendo de pie lo que encuentran en la encimera.

20.10: Y seguidamente al baño. Hay que ducharse (Miriam primer) y alicatarse que el Debate empieza enseguida.

20.20: Seguimos en el baño. Miriam ya ha terminado de ducharse. Asraf arregla el pelo con la maquinilla. Suso sale del baño o entra o algo, no sé:

-Uf. Qué peste -dice.

-Bajen la palanca cuando hagan su popó o su pipí -dice Miriam con una condescendencia tal que me cuesta entender que nadie le diga nada.

20.30: Pequeñas observaciones sobre la prueba. Suso sale de la ducha y se seca el pelo. Miriam se pinta.

20.40: Miriam pintándose. Canturrea.

20.50: Miriam pintándose. Asraf cambiándose de ropa. El Koala dormido en una silla. Silencio total.

21.00: Miriam canturrea mientras se seca el pelo. Asraf se echa crema.











Tomás Blanco