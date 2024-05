El padre de Ana Herminia aclara su relación con Finito de Córdoba: "Eso no existió"

"Yo de mi hija no tengo secretos y de eso nanai ¿Eh? De novios nanai", aseguraba Ricardo Illas y añadía el motivo: "¿Por qué? porque él e s amigo mío y no se podía valer de nada de eso".

"¿Para qué esconder algo si es evidente? Si alguna cosa de esas se promulga, se pronuncia… tú no puedes detener eso ¿entiendes?", reflexionaba Ricardo Illas y añadía: "Si hubo una relación eso se tuvo que haber sabido y eso no existió ¿Entiendes?"

La concursante regresaba de Honduras y se veía inmersa en una polémica que no le gustaba. "Me duele que lo utilicen", comentaba Arantxa.

Pero ¿Por qué rompió su amistad con Ángel Cristo en Honduras? Parece que varios compañeros le alertaron de lo que Ángel Cristo iba contando de ella, pero no quería entrar en detalles ni reproducir las palabras del concursante: "Voy a seguir siendo fiel a mi manera de pensar. Tiene que ver con mi vida personal y mi familia. Me lo han contado varios compañeros, es la versión de varios y no quiero entrar en eso. Yo entiendo que es todo ambiguo y la gente no lo va a entender y seguramente es lo que me hace estar aquí".