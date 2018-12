18.00-2.00: Minutado

19.10: Suso quería ser futbolista, pero la vida es así. Luego le pregunta a Miriam, porque Suso tenía entendido que Miriam había hecho gimnasia rítmica de niña con cierta seriedad, pero resulta que no. Resulta que:

-Es una historia rara. Yo de chiquita era muy traviesa y mi abuelita me llevó un día al circo y pedían niñas para hacer de trapecista y mi abuelita me llevó y tomé unas cuantas lecciones y como era muy ágil lo hacía.

-¿Y por qué lo dejaste?

-Porque mi mamita se enteró. Mi abuelita no le había pedido permiso a mi mamita y me dijo que le dijese a mi abuelita que me había caído y que me dolía mucho la rodilla y mano de santo, no me volvió a llevar.

Es todo tan rocambolesco que a lo mejor es verdad.

Como Suso se ha acordado que de niño quería ser fubolista, pregunta a los demás qué querían ser de niños. El Koala responde que de niño el sólo quería jugar y divertirse y que luego, ya con pelos en los sobacos, le dio por la música. Por su parte, Miriam siempre ha querido tener una: "carrera actoral. Arte, televisión". Añade:

-Empecé a estudiar una carrera que no me gustaba -no precisa cual-, pero yo quiero tener una base universitaria. Yo respeto que haya personas que no quieran pero yo si lo necesito, necesito tener una base universitaria, lo quiero.

-Pues vaya lío convalidar asignaturas y todo eso.

-No. No voy a convalidar nada -dice Miriam, aumentando mis sospechas-. Voy a postularme desde el principio.

Luego no se les ocurre nada a lo que jugar y se van quedando dormidos.