8.00 - 16.00: Minutado

8.00: Esto ya sí es una cuenta atrás para la final. Un poco más de paciencia, que ya llega. Mientras tanto, buenos días, café que no falte y conectamos.

Ah, y abrazo recogido, Comas. Gracias y otro para ti :)

8.08: En la casa. Por ahora aún duermen.

8.12: Uy, pues Koala ya está pestañeando en la señal 1. Y arriba. Esos nervios...

Sin embargo, nos dejan con los dormidos.

8.33: Koala se vuelve a la cama. Y yo aquí y minutando en off porque hay un crinch de última hora que se ha colado en los circuitos. Voy a aprovechar a revisar la chimenea, que me trae de cabeza. Se me dan bien las plantas y los bichos, los humanos también (quitando algunos). Me apaño en la cocina. Soy una crack de la azada (y eso que soy una canija). Así que la huerta me da cositas ricas y además consigo aceite, almendras y fruta de todo tipo de los árboles que cuido por aquí. Pero la chimenea... Soy un pato, de verdad que todos los inviernos sufro cuando me toca ponerla a mí. Normalmente saco a mi novio del garaje cada tarde y la pone él. Pero resulta que se ha tenido que ir a Madrid unos días y me he quedado yo con la chimenea -o ella conmigo- y ando como una troglodita pendiente de tener siempre al menos una brasa prendida y que no se me apague.

Uf, que mal lo paso.

9.00: Asunto arreglado. Minutado en on. Koala ha conseguido quedarse en la cama. Y yo aún no las tengo todas conmigo con lo del fuego.

10.00: Siguen durmiendo. Los tres.

10.40: Suso al baño y vuelve.

11.05: Arriba. Al menos Super lo intenta con música y luces.

Los tres están muy animados. Se levantan bailando, incluso Suso que hasta ha saltado en la cama. Koala le abraza y después a su cholita y para rematar, Super le pone tequila y Koala pisa con el pie derecho.

11.10: Y entonces... Miriam enloquece, va de cama en cama, corre o baila, se tira, salta y profiere alaridos guturales como sólo puede emitir un niño en la mañana de reyes.

Después ponen su canción (lo dice ella) "loca de remate" y como es suya, la destruye como quiere.

11.20: Preparando el desayuno. Y recordando las uvas de ayer. Koala si no ha repetido 15 veces "te crees muy listo, ahhh?", no respira tranquilo. He tenido que comprobar dos veces si tenía el audio de las dos señales a la vez. Pero no, era Koala él solo.

Gracias, marce. Lo del fuego creo que lo he conseguido, así que esta noche no me hielo. Yuju! Y respecto a lo otro, bueno "a cada día con su mal le basta". Algo inventaremos ;)

11.30: Suso también anda pensando en esta noche: "¿vais a salir hoy?". Miriam no capta de qué le habla y cuando al fin lo entiende, le dice que ella aún no cree que todo termine hoy. Koala se asusta: "¿que no acaba hoy?". Ella explica que no es eso, sólo que no se ha mentalizado todavía.

11.40: Hablan de recuerdos de infancia, pataletas, extravagancias y gracias mientras desayunan.

11.50: Y después de Perú.

-¿Pero eso del Machu Picchu qué es?

-Una montaña, no? Donde están los campesinos.

-Noooo, allí hay de todo. Hay gente muy moderna también.

Me niego a especificar quién ha dicho qué. Eso sí, Koala está decidido a hacerse un viaje a Perú con la Vito. Miriam les acogerá y si la pilla en Madrid, le ofrece a su madre.

11.58: Miriam le habla a Suso de sopas. Y no cuenta nada extraño, pero tal y como se lo cuenta, Suso se está poniendo azul. Porque Miriam le habla de sopa de hueso por un lado o sopa de cabeza de pescado por otro. Y Suso... pues Suso está viendo la sopa de ojos del templo maldito.

12.05: Al menos está satisfecho de sus otros logros, entre ellos "haber hecho la mili aquí en Gran Hermano". A raíz de esto, Koala les habla de su accidente por el que perdió dos dedos y dice que a la hora del servicio militar lo usó para alegar que no podía disparar. Estaba a punto de librarse cuando un tipo con cargo que había por allí le dijo: "hombre, en el ejército se hacen muchas otras cosas además de disparar". Total, que al tribunal médico y al final se libró: "pero me costó". "Yo puedo disparar, pero dije que no podía para librarme. Pero al año siguiente otra vez me llamaron para comprobar". Y que se libró también.

-Ten cuidado Koalita, que si te están escuchando aún te pueden llevar. ¡Van a venir a por ti y se te van a llevar en un carro!- se ríe Miriam. No sé si usa carro como carreta o como coche. Pero como me hace más gracia lo primero, pues me lo imagino así.

En cualquier caso Koala se niega:

-No, yo ya he hecho la mili aquí con vosotros.

12.15: Un ratito de árbol de Navidad...

12.20: Y volvemos. Hablan de dejar basura por ahí "olvidada" en la playa, en el campo, en el bosque o incluso tirarla por la ventanilla del coche y lo mal que les parece.

-Yo quiero pensar que no existe nadie que tire la basura por la ventana- dice Suso algo ingenuo.

Así que pasan a hablar de que cada vez hay gente más concienciada ya con ingenuidad total.

12.30: Los tres al baño. A Koala le acaba de dar por desconfiar y pensar que no se van hoy:

-Yo ya no me creo nada.

-Yo sí- dice Suso.

-Suso, tú de brujo...- se le imagina Miriam.

-Tú tampoco aciertas mucho- le dice Koala a Miriam.

-Sí, yo alguna sí. El jueves pasado yo decía que no nos íbamos todavía.

12.35: Koala se va a la máquina y empieza su emisión diaria. Ahora en directo y calculo entre 60 y 80 minutos. Todo vuestro.











