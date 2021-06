Viajamos a Mallorca con estilo

En esta ocasión he elegido dos hoteles en lugares muy diferentes de la isla . El primero es La Residencia , situado en la sierra de Tramontana en el precioso pueblo de Deya . Realmente es como trasladarse al pasado para adentrarse en un cuento de hadas.

El hotel está formado por dos fincas construidas en el siglo XVI y XVII. Han sido restauradas y amuebladas con antigüedades locales para mantener el encanto y no alejarse del maravilloso ambiente que desprende este pueblo. No puede haberse hecho con más gusto. A pesar de que a primera vista parece un hotel muy pequeñito, La Residencia consta de 71 habitaciones repartidas en diferentes edificios. Son Canals y Son Moragues están en frente del jardín principal, Son Fony tiene vistas a la piscina (donde yo me hospedo), y Tramuntana en el edificio situado en la cima de la montaña.