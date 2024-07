El órdago final de la defensa de Daniel Sancho: un informe para demostrar que el asesinato de Edwin Arrieta no fue premeditado

Los criminólogos, que ejercen de defensa de Daniel Sancho junto al abogado Marcos García Montes, recogen en el documento una serie de indicios que, bajo su juicio, demostrarían que el chef no mató de forma premeditada a Edwin Arrieta, sino que improvisó después de que la víctima falleciera tras un golpe durante una pelea que sostuvieron ambos en un bungalow de Ko Pha Ngan. Repasamos al detalle el informe que podría dar un giro al caso.

Una de las principales cuestiones en las que se sostienen los peritos para demostrar que Daniel Sancho improvisó, sin tener nada planeado, se encuentra en las compras realizadas por el español en los supermercados Home Mark y Big Center el 1 de agosto en Ko Pha Ngan, un día antes de la muerte de Edwin Arrieta: "¿Las compras se hicieron para preparar el delito?", señalan en el texto, antes de exponer por qué para ellos no.

La idea de la improvisación también la sostienen con las bolsas de basura que Daniel Sancho compró el 1 de agosto en la tienda Big Center . La Policía de Tailandia considera que es una prueba que demuestra que el cocinero tenía planeado matar a Edwin Arrieta y que compró esas bolsas para meter los restos del cadáver. Sin embargo, los criminólogos aseguran que, además de estas bolsas compradas en el citado local, el español también utilizó otras bolsas que no guardan relación con las que compró. La defensa adjunta en su informe imágenes en las que aparecen otro tipo de bolsas, de cemento y fertilizante, junto a los restos humanos de la víctima que fueron recuperados por los investigadores.

"Esto demuestra que no todos los restos se encontraron en bolsas negras dentro de bolsas verdes", explican los peritos judiciales, antes de subrayar su criterio en este asunto: "La compra de bolsas de basura no puede considerarse premeditada, ya que se ha observado que se utilizaron otro tipo de bolsas o sacos, lo que apoya la idea de que no hubo premeditación, si improvisación".