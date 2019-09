16.00 - 00.00 Arroces, Hugo y café.

16.08 Kiko cuenta como se ven los unos a los otros cuando duermen. A Nuria e Irene no les importa que los chicos se vistan si tienen frío y ahora que ya tienen más ropitas, pero Gianmarco no porfa.



16.15 Hugo no puede dejar de comentar que Anabel no esta asignada a cocina y se enzarza con Gianmarco hablándole con un falso acento italiano más que irritante. Hugo pide el turno de la sartén y Anabel le exclama “Que no me nombres!”. Dinio se da un culazo en los adoquines mojados por la tormenta.