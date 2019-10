0.00 - 5.00 Tregua entre Kiko y Mila

0.35 Oh sorpresa, es noche de fiesta y Mila no está de nones: la de Sálvame sonríe e incluso baila al ritmo de los acordes de los Beach boys.

0.40 "Me gusta verte así", le dice Kiko a Mila mientras ella baila. "Al final me vas a echar de menos", contesta ella. "Esto no quiere decir que vayamos a ser todos amigos, pero hemos dado un paso adelante", sentencia Kiko .

0.55 Mila le reprocha a Kiko, con buen tono, su falta de empatía durante la cena con Dinio: "Te ha dicho que le has roto su sueño y tú le contestas: pues no me arrepiento y me da igual. Te falta empatía. Es mejor mentirle y decirle que le vas a echar de menos". Kiko encaja esta vez bien la crítica de Mila.