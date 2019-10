16.00 - 00.00 Pasión de Mochuelos.









16.00 Buenísimas tardes en la casa de Guadalix. Nos conectamos con la casa con todos los habitantes despiertos después del subidón de la gala del Domingo.

Estamos en la cocina cocinando y haciendo el presupuesto de la comida todos juntos.

16.04 A Alba no le gusta que tengan tantos remilgos a la hora de hacer la lista de la compra, que si esto no me gusta, que si aquella verdura no…

Alba: “ La cocina es cultura, perdón que os lo diga”.

16.09 Esta Antonio David haciendo la comida y le pide que a el Cejas que le cante algo. No lo hace pero le improvisa un verso: “ese queso está como el italiano”. Buenísimo, pensaba yo, pero no, “Rallado”. Como hoy no hay nominaciones deciden que ya está calmado.

16.12 Alba llega a la conclusión que comprar marcas es lo que encarece la lista, bromenan con que parece que ha tenido que llegar a GH VIP para descubrirlo. Irene defiende además la calidad de las marcas blancas.

16.16 Se preguntan donde están Adara, Joao y Pol. Mila llega a la deducción de que “siempre son tres” Refiriéndose a los otros tríos aislados que ha tenido esta edición.

La queja es que los cubiertos no están limpios. ¡A las barricadas!.

16.21 Mila suelta que el concurso de Joao ha cambiado de un día para otro y ya le pone con los marginados pero dice que “no quiere más enemigos”. No se creen su historia de amor con Pol en la encimera de la cocina generalista.

16.26 Hablan de los caprichos que se han pedido cada uno con el dinero que han ganado por la prueba del baile. Para el Cejas son los sobaos pasiegos. Diego se llevó una caja de sobaos después de un bolo de un sitio donde lo hacen muy bueno. Alba quiere una tarta o algo para celebrar el cumple de su hijo.

16.32 En la señal 1 Pol y Joao están en el baño hablando de joyería. Joao es un experto y gracias a esta charla ahora ya sé lo que es un rutilado.

El adivino predice que pasaría si se fueran ahora uno de los dos. Otra tragedia. Les laman para comer y allá que van con Adara.

16.38 Comen y se felicitan entre ellos de esta lista de la compra tan bien hecha y a la que Noemí ha añadido en el ultimo minuto cubitos de caldo de pollo. Toque genial aparte del chocolate extra, sobaos etc.

Gianmarco ha pedido como capricho por ganar el baile manzanas. Prefiere vitaminas a helado. Le sugieren que se lo haga él pero parece que se les olvida que es de morro fino. Gianduia de verdad en vez de nocilla y gelatto en vez de colacao con leche congelado. Yo te comprendo.

16.43 Le han puesto coliflor a la ensalada y eso Adara no lo prueba, pero Irene le advierte para que no coja un poquito por error.

Parece ser que la casa les da ambientador para el baño. Una conversación genial para la hora de comer.

16.48 Comentan el tema de los tuppers que se guardan con sus nocillas y chocolates etc. Mila cree que de cara a la audiencia queda muy mal. Pero los más jóvenes piensan que depende de los casos. Los que lo vemos y hemos compartido piso o llevamos el tupper a la oficina sabemos que hay que proteger lo tuyo.

16.50 Hemos pasado a desconexión floral un par de minutos. Hemos vuelto y Mila nos cuenta la mega experiencia de la cena de 1.500€ de un restaurante de mega lujo que hay en Ibiza

Noemí quiere espoilers de la experiencia, ( yo tampoco voy a ir chata), y otros en la mesa han experimentado cosas parecidas. A Mila le invitaron. Rihanna y Jennifer Lopez estuvieron unos días antes.

16.54 Adara está pasando una crisis por que hecha de menos a su bebé de siete meses. Se arrepiente de haberle dejado y cree, entre sollozos, que ya no le va a querer. Joao se ha ido con ella a consolarla como MAESTRO de la empatía que es: “En cuanto te huela de nuevo te va a reconocer inmediatamente”, “como si hubiera pasado un segundo”.

Noemí entra y también le comprende por que su niña es muy pequeña y la hecha de menos. Joao se pone metafísico con una teoría hindú de un cordón umbilical de plata o algo. Cumple su misión y distrae el sofoco de Adara por ahora.

17.06 Adara ya está más tranquila y Joao insiste que el bebé está estupendo y rodeado de su familia y que tiene que pensar positivamente tanto en la experiencia de estar en la casa como cuando salga que entrará en su “otro sueño”. Joao esta al quite y le dice que no se guarde esas cosas que para esos son “amiguis”. Joao, me quito el sombrero.

17.09 En la cocina siguen hablando de Las Islas Baleares las experiencias de lujo y los conciertos de reggaetón a los que han ido y cómo no quieren volverse cuando aterrizan.

Joao sigue diciéndole a Adara que hable con él y se desahogue y que él también ha compartido cosas con ella. Le explica que son los viajes astrales y la unión mística de las madres con los hijos. Estas historias brahmánicas trabajan para disipar el sofoco.

17.15 Se les une Estela en el baño y les cuenta que no han puesto cereales en la lista. Han evitado una catástrofe quitando los “traseros”. Adara no se acaba de creer que un corte de pollo se llame así y Estela se tira al suelo para ilustrar que son los “traseros de pollo”.

Adara se besa y abraza con Joao y le agradece que le calme el disgusto.

17.19 Entra Mila en el baño y comenta la tormenta que está cayendo. Le recuerdan que Guadalix está en la sierra y que puede hasta nevar. Pero claro, te tienes que quedar hasta Diciembre….

17.22 Estela planea también comer chocolate para pasar la tarde. Su disgusto es más suave pero parece que va por dentro.

Hablan de la poca ropa de invierno que han traído y Noemí solo tenía cosas para el calor. Calculó que se quedaría poco y ya ves.









GH VIP