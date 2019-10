0.00 - 5.00 Mila sobre los 'tortolitos': "Cuando Estela se dé cuenta, ya será tarde"









0.00 Buenas noches amigos. El día empezó con un amago de carpeta. Hubo mimos matineros entre Kiko y Estela: Buenas noches amigos. El día empezó con un amago de carpeta. Hubo mimos matineros entre Kiko y Estela: les hemos visto abrazados, muy acaramelados y compartiendo colchón . Como cada viernes hay fiesta así que, sin más dilaciones, conectamos con la casa.

0.10 Buen rollo en general. Hasta Kiko y Adara hablan en buen tono. Incluso cuando recuerdan su incidente de esta mañana en el que Kiko le metía prisa a la muchacha para que saliera de la ducha. "Yo pensé: ya está este tocándome las narices a primera hora", suelta Adara entre risas.

0.20 Los 'tortolitos', muy juntitos siguen con su tonteo. Kiko y Estela se comen con la mirada y hablan entre risas nerviosas.

0.25 Alba, Noemí y Mila rajan de Kiko. "Ha tratado a esta mujer (Mila) como trató a mi madre. Tocó a mi madre y mi madre es dios ¿Qué pensaba, que le iba a salir esto gratis? El quiere hacer de guionista del programa, quiere hacer la escaleta de GH". Noemí se expresa en la misma línea y Mila añade que el muchacho "disfruta con los conflictos".

0.35 Estela le dice a Kiko que las chicas están raras con ella: "¿Qué les pasa? He llegado y se han callado. Si les pasa algo conmigo que me los digan...A lo mejor es por mi nominación a Gianmarco"

0.40 Alba sigue rajando de Kiko por haberle pedido explicaciones a Noemí por su nominación. "A mí no me las ha pedido porque no se atreve. La única que le ha plantado cara con la nominación soy yo. Al final la gente va a salvar su culo", añade Carrillo. "Es verdad la gente no se atreve con él. No ha esperado ni un día para coger las riendas de Hugo. Si el sentir de la gente es el del plató...pues se lleva muchos abucheos. Es muy sucio y no me dado reposo desde que se fue el otro", añade Mila.

0.45 Mila comenta el acercamiento de Hugo y Estela:"Está creando mucho conflicto fuera y ella no se da cuenta. Cuando se dé cuenta (Estela) va a ser muy tarde...yo conozco a su marido...", suelta. "Yo pienso igual", añade Alba.

0.50 Alba se mosquea con Irene. No le gusta que no haya frenado a Kiko cuando este le ha dicho que no entendía la nominación de Alba. Carrillo manda callar a Irene, de forma brusca, porque Kiko está al lado y no quiere que se entere de la conversación.

1.00 "A ti te veo definida, pero a ella (Irene) no. Encima no es discreta y habla del tema con él al lado ¿Qué quiere, que tenga una movida con él? Y encima no le corta. A mí no me gusta la gente que nada y guarda la ropa. Ella no se define. Quiere ser super amiga del Cejas, super amiga del otro...y no puede ser", le dice Alba a Noemí.

1.05 Atención! Kiko y Adara de muy buen rollo. Hasta el punto de que planean hacer gamberradas juntos esta noche. Ella propone despertar al personal que duerme. "Vamos a esperar que estén muy dormidos para actuar", reacciona él. Ella asiente y se parte de risa.

1.10 Kiko le pregunta a Estela si está bien y le anima a continuar la fiesta. La muchacha dice que sí está bien, pero su tono apunta a lo contrario. Cuando se va, Kiko comenta la jugada con Adara: "Antes estaba vestida de gata y ahora con el pijama. Me ha cortado el rollo".

1.20 Irene está tocada por encontronazo con Alba y se desahoga con Noemí:"Esta es la tercera o cuarta bronca con ella y parece que soy siempre yo la que la cago. Ella tampoco me deja explicárselo...Está claro que no confía en mí y entonces no me considera su amiga. Por esto no quiero estar aquí. No me compensa....Por llevarme con Kiko ya desconfía de mí...Pues que me diga que no puedo ser amiga de Kiko para ser su amiga y entonces iré a Kiko y se lo explico...Ojalá que el Cejas me haya metido a mí", suelta entre lágrimas.









