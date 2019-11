18.00 - 2.00

18.10 Despu√©s de preparar de montar todo comienzan el primer ensayo de los cap√≠tulos de hoy . Dicen que primero prueban as√≠ y luego ya minutan. En la Plus, Estela y Noem√≠ comen unas pipas y la reina del brilli-brilli cuenta un sue√Īo a Estela: le comenta que estaba en plat√≥ con algunas de las cantantes m√°s importantes del pa√≠s y que no paraba de llorarle a Jorge. El motivo no queda muy claro ūü§∑‚Äć‚ôÄÔłŹūüėā

A ver, resulta que hablan en conversaciones pararalelas. Joao cuenta cosas a Alba sobre su madre, que es Mila y Mila a Estela. Alba introduce un "Tell me more" entre sus frases y Joao le dice agobiado que nada de inglés, que sino no se entera de nada.