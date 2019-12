18.00 - 2.00

Siguen hablando de las visitas. Alba dice que no lleva mal ahora el no haber tenido visitas, que lo llevó peor hace dos o tres semanas. Adara le pregunta por la edad de Santi y Alba le contesta que 35. Le dice que le pregunta por imaginárselo. “No sé si es mi chico o que es (…) Espero que me esté echando de menos, yo le echo mogollón de menos”, comenta sobre él. Añade que es serio a la vez que divertido y que por eso le da miedo que no le hayan gustado algunas cosas de su concurso. “Me encanta, te lo juro. Ya me gustaba, pero aquí me he dado cuenta de que me súper encanta” ❤️❤️