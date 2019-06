Neymar se enfrenta a siete posibles vídeos: o trampa o abuso

Según Neymar fue una trampa el encuentro en el hotel de París el 15 de mayo. La modelo que le acusa de violación, da una bofetada al jugador. Sabes por qué te pego, le pregunta? Le agrede por haberla violado supuestamente en la anterior cita de la que, claro, no hay imágenes, sólo detalles pormenorizados ahora en televisión. Se volvió agresivo dice Nájila Mendes de Souza cuando le dije que sin preservativo no habría sexo. La policía investiga el vídeo de un minuto grabado por la joven. Y no paró según la modelo. Según sus abogados no es el único vídeo. Podría haber siete. El astro brasileño juega estos días un partido muy difícil. El, además de investigado por difundido imágenes íntimas de la demandante, se ha lesionado.