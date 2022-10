Quién es William Levy, el protagonista de 'Café con aroma de mujer'

'Café con aroma de mujer' se estrenará próximamente en Telecinco. L a aclamada serie narra la historia de amor entre dos jóvenes de mundos opuestos, en la que el protagonista que da vida a Sebastián Vallejo no es ni más de menos que William Levy, el famoso actor cubano que ha revolucionado España desde que llegó.

El éxito de Levy ha aumentado mucho a raíz de 'Café con aroma de mujer', pero su cara es muy conocida en el mundo de las telenovelas y es que desde el año 2006 no ha dejado de trabajar delante de la pantalla. 'Olvidarte jamás' fue la primera telenovela en la que tuvo un papel y de ahí en adelante ha salido en infinidad de ellas, en muchas de ellas como protagonista, siendo su primer papel importante en 'Acorralada'.

'Sortilegio', 'La tempestad', 'Triunfó el amor', son otras de la telenovelas que ha protagonizado. Pero no solo se ha centrado en las telenovelas. El teatro, el cine, el mundo del modelaje e incluso ser parte de un videoclip de la canción I'm Into You de Jennifer López, son algunas de las cosas que ha hecho en estos casi veinte años de trayectoria profesional.