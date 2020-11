Cayetano Rivera y Eva González mandan un mensaje a Kiko tras su dolorosa entrevista: "Siempre contigo"

Kiko Rivera ha estado durante años alejado de la familia de su padre, y más concretamente de sus hermanos, Fran y Cayetano . Tal y como él mismo ha contado, las palabras de su madre todo este tiempo, asegurándole que no eran personas de fiar y que no le querían, han provocado que el pequeño de los hijos de Paquirri apenas haya tenido contacto con ellos. Pero eso ha cambiado.

Kiko, pese a la distancia de todos estos años atrás, mantiene una bonita relación con su hermano mediano, Cayetano, con quien ya tiene anécdotas de lo más pintorescas: "En la boda de mi hermano Fran yo era solo un chaval, se me acercó un chico muy majo y muy guapo y me dijo 'Kiko, soy tu hermano Cayetano' , yo nunca le había visto".

Fran Rivera entra llorando por teléfono para apoyar a su hermano

"Yo he estado callado por respecto a ti, hermano, para que no pasaras el sufrimiento y el dolor que tantos años hemos pasado Cayetano y yo, te agradezco que estés ahí dando la cara (...) Para mí todo esto que estáis contando no es nada nuevo, yo lo he sufrido muchos años en silencio por respeto a mi hermano (...) Yo creo que papá estaría muy orgulloso de ti".