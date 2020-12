El estrés perjudica a tu organismo: conoce sus fases y cómo puedes aprender a gestionarlo gracias a la tecnología

Evitar que esta sensación de no llegar a todo no aparezca es prácticamente imposible, pero no debemos normalizarla y un buen comienzo es aprender a gestionar esta emoción para minimizar sus efectos. Y para ello, lo primero que debemos saber es qué lo provoca, qué efectos tiene en nuestro cuerpo y cuáles son sus fases. Ya sabes lo que dicen: para vencer a tu enemigo, empieza por conocerlo.