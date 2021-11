La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre son muy elevados. Puede producirse porque el páncreas no segrega insulina o porque esta no se usa correctamente, lo que supone que la glucosa se quede en la sangre y que se puedan ocasionar serios problemas de salud. Las formas más habituales de diabetes son la tipo 1 y la tipo 2. Sonsoles Ónega conoce esta enfermedad de cerca porque su hijo tiene diabetes tipo 1. La periodista le contó a Jesús Vázquez en ‘El método Vázquez’ by Fitbit cómo conviven en su día a día con la enfermedad.