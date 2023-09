Jorge Javier anunció su retirada pública a través de una publicación de Instagram. "El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si como no lo sé, mejor espero", expresó. En el estreno de 'Cuentos chinos', ha explicado con detalle los motivos que le llevaron a desaparecer de la esfera pública así como los mismos para volver .

"El 18 mayo yo acabo en urgencias en un hospital por una subida de tensión. Evidentemente nadie acaba en urgencias porque sí. Me di cuenta que había llegado el momento en el que no podía seguir tirando de mí y tomé la decisión, acertadísima, de parar porque no podía seguir en esas circunstancias", revelaba.