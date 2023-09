'Cuentos chinos' ya ha llegado a Telecinco y su arranque no ha dejado a nadie indiferente. Después de más de tres meses apartado de la televisión, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a la pantalla y lo ha hecho inaugurando su nuevo programa con un importante discurso: " 117 días sin vernos . Para muchos, un alivio. Para otros, una eternidad. Me ha dado tiempo a echaros de menos y a echarme de más y a aprender que en televisión hoy nos vemos y mañana ya veremos".

Y, antes de dar comienzo a la primera entrega, Jorge Javier ha contado que ha tomado una importante decisión: "Por primera vez voy a hacer caso a mi padre que me decía que no me metiera en política... ¡Y no me voy a meter!".