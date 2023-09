Paula Echevarría habla sobre la educación de su hija: "Desde muy pequeña le he advertido de lo que se va a encontrar"

"Sería un problema porque el síndrome del nido vacío no toca tan pronto. Pero creo que acabaría cediendo porque a mí nadie nunca me dijo que no, tuve la suerte en mi vida que nadie nunca me dijo: 'estás loca'. Vivía en Asturias y un día llego a casa y le digo a mis padres que me quiero ir a Madrid a probar suerte yo no me encontré un no por parte de mi padres ni de mi familia ni por parte de nadie", ha dicho Paula, que cree que "hay que acompañar en ese vuelo" y luego la vida te va poniendo en tu sitio.