Sor Lucía y Jorge Javier Vázquez se muestran como nunca antes en la máquina rompefiltros: "No te he visto así jamás"

Allí ha instalado una potente máquina de aire a la que se han enfrentado numerosos famosos, entre ellos Mónica Hoyos, Pilar Eyre o diferentes tiktokers. Y, como no podía ser de otra manera, Athenea se ha llevado la máquina rompeflitros hasta el plató.

Sor Lucía no ha dudado en atreverse y, aunque Jorge le alertaba del peligro de que su velo pudiera salir volando, ella se ha mostrado como nunca antes: "Podemos ver el pelo, ningún problema". Acto seguido se ha quitado la toca ante la sorpresa de todos: "No te he visto así nunca", le ha dicho Jorge. "Esto es una monja desvelada", ha bromeado. Ha sido entonces cuando los dos han probado la máquina de aire y se han mostrado más al natural que nunca.