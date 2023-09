Jorge Javier Vázquez ha vivido en 'Cuentos chinos' un momento muy emotivo al reencontrarse con Belén Esteban y Lydia Lozano, con las que ha compartido muchos años de televisión. El motivo no era feliz ya que ambas intervenían en el programa para contar cómo habían vivido el funeral de María Teresa Campos, pero al final Belén Esteban protagonizaba una escena de complicidad con el presentador al contarle y enseñarle, en exclusiva, cuál es su nuevo tatuaje .

"Ya no me tienes que llamar Belén. Me tienes que llamar 'La Patrona'. Esto es exclusiva para ti", decía Belén Esteban mientras se remangaba la chaqueta para enseñarle a Jorge Javier el nuevo tatuaje que tiene en su antebrazo. "Este viaje que hemos hecho juntas, nos ha perjudicado más", comentaba mientras Lydia Lozano.