La Venenosa reta a Laura Bozzo para su salida de 'GH VIP': "Se lo voy a decir en su cara"

Después de repasar los primeros días de Bozzo en la casa de Guadalix, La Venenosa no ha dudado en dar su opinión: "Laura Bozzo sabe lo que sabe. Laura no da una pisada sin saber que es una tierra movediza o un lugar en el que puede estar", ha comenzado.

Ha sido después de ver su perfil de TikTok cuando Carolina ha vuelto a intervenir: "Jorge Javier dijo que yo soy enemiga de Laura Bozzo. No se trata de ser amigas o no. Yo en el futuro me veo más o menos así, reviviendo mi carrera en reality shows. Yo no estoy hablando mal de nadie".