El tenso cara a cara entre Jacobo y Gabriela Ostos en '¡De viernes!': ''Estás deshonrando a papá''

Los hermanos Ostos, Gabriela y Jacobo, continúan enfrentados por la herencia de su padre J aime Ostos quien falleció hace dos años y no dejó testamento, algo que provocó el distanciamiento entre ellos.

Jacobo Ostos ha sido el primero en tomar la palabra y le ha reprochado a su hermana que hablase sobre el pasado de sus padres: ‘’Mi padre y mi madre se divorcian y evidentemente son personas de un carácter muy fuerte y sacan todo en prensa. Si mi madre quita las denuncias y al final se vuelve a casar con mi padre con amor, ahí está, tú no tienes que volver a sacar eso porque queda feo, lo único que haces es sacar las cosas para hacer daño’’.

El hijo del torero ha sido muy duro con su hermana: ‘’Esto es lo feo de lo que estáis creando, que saquemos cosas de hace muchos años para destruirnos, pero aun así te digo, el problema sigue siendo económico, a vosotros lo que os duele es que no hayáis cogido dinero del chalet porque te has dado cuenta de que no hay ningún tipo de derecho para que tú puedas coger dinero de ese chalet’’.