Exclusiva | Gabriela Guillén enseña sus fotos con Bertín Osborne: ''En su momento saldrá todo si es necesario''

En l as imágenes que enseña Gabriela a las cámaras del programa directamente desde su móvil se puede ver a ella junto a Bertín en distintos eventos , dichas fotos confirmarían que estuvieron juntos en julio y que su relación no habría acabado con anterioridad:

‘’Estábamos muy bien en la Feria de Sevilla, de hecho, él lo que me decía era que él no asistía a ese tipo de eventos y que lo hacia por mí porque me hacia mucha ilusión. Era la primera vez que yo iba a la feria de Sevilla, de hecho, por eso me regaló el vestido de flamenca porque le hacía ilusión a él también’’.