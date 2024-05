Arantxa del Sol revela que perdió los papeles con Ángel Cristo en la lancha: "Le di una colleja y dije cosas fuertes"

La ya exsuperviviente, durante la parte para abonado de mitele plus, adelantaba que cuando se anunció que iba a ser concursante de 'Supervivientes', Ana Hermina, la pareja de Ángel Cristo , llamaba a su marido Finito de Córdoba para contarle que el hermano de Sofía Cristo también viajaba a Honduras, con el que tuvo una buena relación en el comienzo del concurso y aseguraba que se habían sentido traicionados por ellos: "Me sentí muy utilizada y mi marido creo que también ha sido utilizado por su amiga Ana Herminia y yo por Ángel ".

Tenían una buena relación en Honduras las primeras semanas, pero Arantxa del Sol se enteraba por algunos compañeros en 'playa Limbo' de lo que Ángel Cristo decía sobre ella y su vida privada , lo que le descolocaba muchísimo y le rompía por completo: "Además también me cuentan cómo me había insultado".

Ella aseguraba que decidió no enfrentarse a él por miedo a que saliera lo personal a la luz: "Me daba pánico, lo que se estaba hablando era muy duro y no me podía creer que estuviera diciendo estas cosas. Cuando se toca la familia y el tema personal para mí es muy difícil".