Mª José Suárez desmiente por completo a Escassi y aclara cómo se enteró de la infidelidad con Valerí

Acto seguido, la modelo ha desmentido por completo a Escassi y ha aclarado que el motivo por el que se sienta en nuestro programa es, precisamente, por la entrevista de Escassi: "Yo me voy a sentar en un plató por la entrevista de Álvaro Escassi, no por haberme visto envuelta en esta historia. Porque me parece una entrevista en la que me deja en muy mal lugar. Mintió en todo ".

María José matiza también cómo se ha sentido y asegura que es la víctima de toda este polémica mediática con Escassi: "No entiendo por qué Álvaro me quiere desprestigiar a mi, me ha dolido la traición, me ha dolido la mentira. Me ha dolido el querer el ganarse el aplauso fácil el día de su entrevista diciendo que si era una chica trans. Álvaro me esta provocando, yo soy la víctima. Es un tramposo".