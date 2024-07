María José Suárez narra detalladamente la extorsión de Valerí a Álvaro Muñoz Escassi: ''O me los paga él o me los pagan en televisión''

Álvaro Muñoz Escassi dio su versión sobre la supuesta extorsión que sufrió por parte de su amante

Hace siete días Álvaro Muñoz Escassi se sentaba en el plató de '¡De viernes!' para dar la cara tras haber salido a la luz un escándalo que lo relacionaba con otra mujer que no era María José Suarez y aseguraba que había sido víctima de una extorsión por parte de su amante y aseguraba que le pidió 1.500 euros.

Ahora, María José Suárez se ha sentado en el plató del programa y ha explicado detalladamente la versión que Valerí le dio cuando se puso en contacto con ella:

''Ya he contado lo que he vivido con Álvaro, ahora voy a contar la versión de Valerí. Que yo no soy quien para decir si ella está mintiendo o está mintiendo Álvaro, pero desde luego no coinciden.''

''Valerí se pone en contacto conmigo y me manda un email, en el que no hay tres puntos como se ha dicho por ahí. Es un email muy escueto en el que me dice 'hola, soy Valerí, la persona con la que tú estás no es la que tú crees'. Y me dejó un teléfono. Yo lo veo a las 9 de la mañana, ese fin de semana Álvaro está con los amigos en Ibiza. Y entonces yo digo '¿a qué te refieres?'', continúa.

María José cuenta cómo Valerí la 'amenazó' para conseguir los 1.500 euros: ''Me dice 'te voy a dar datos para que tú sepas que es verdad. ¿Te acuerdas del día que tú le llamaste, que le hiciste una videollamada?'. Yo estaba con él en su casa. '¿Y a mi quién me paga los 1.500 euros que me han quedado debiendo por mis servicios? O me los paga él o me los pagan en televisión'. Ese es el tercer mensaje, te estoy contando el hilo de mensajes''.

''Entonces yo ya al teléfono que me había escrito en el primer email le mando un WhatsApp, porque ya veo que hay un problema (...) Entablo una conversación con Valerí. Me dice que ella se va a las 8 de la mañana porque lleva desde las 5 de la mañana con Álvaro, que ella va hasta Madrid desde Valladolid. Y que está allí desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde'', explica detalladamente.

Y cuenta lo que ocurrió cuando Escassi supo que María José sabía la verdad: ''Yo le descubro, él la hecha en la casa de muy malas maneras. Le dice 'vete, vete, que ya te hago bizum'. Ella cuando va en el tren le escribe 'oye gordo, no te olvides que me tienes que hacer el bizum' y él la bloquea. Todo esto es lo que me cuenta a mi Valerí, que yo no se si dice uno la verdad o lo dice el otro''.

María José Suárez revela cómo se zanjó el asunto del dinero

María José cuenta que, tras todo lo ocurrido, Valerí firmó un documento para eliminar todo el material íntimo que tenía de Escassi, mensajes, vídeos, fotos...pero explica que ella misma se dio cuenta que la firma que aparecía en el documento no era la de Álvaro.