Sofía Suescun se derrumba al reaccionar a los duros ataques de su madre: "Prefiero que no me quieras a que me quieras tan mal"

Tras ver los vídeos en redes sociales en donde Maite Galdeano pronuncia frases sobre su hija Sofía y Kiko del estilo de "sinvergüenzas", "envidioso compulsivo", "que os den por ahí" o "hipócrita compulsiva", la exconcursante de 'Supervivientes' apuntaba que es muy duro: "No quiero reconocerla. No quiero creer que esas palabras las siente de verdad. Quiero creer que es fruto de unos celos donde ella considera que soy de su propiedad y que si no sale todo como está en sus planes, todos somos malos".

Bea Archidona le preguntaba a Sofía si Maite había sido así anteriormente con ella, a lo que Suescun respondía con un sincero "sí". Es entonces cuando se derrumbaba por completo y rompía a llorar: "No quiero llorar más". Casi sin palabras, articulaba la siguiente frase: "Prefiero que no me quieras a que me quieras tan mal, te lo prometo". Tras estas duras palabras, proseguía: "Que me quieras tan mal, me hace mucho más daño a que no me quieras o sientas indiferencia".