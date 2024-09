Tras las entrevistas de Sofía Suescun y Maite Galdeano llega el turno de Cristian Suescun , que se sentará en el plató de '¡De viernes!' para hablar de la relación con su madre, que le llamó "manzana podrida" y que aseguró que no había tenido problema en dejarle a cargo de su exmarido cuando en el colegio le dijeron que su hijo, por aquel entonces un adolescente de 16 años, "bebía y fumaba lo que no tenía que fumar".

Sus declaraciones sorprendieron mucho a los colaboradores del programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, que estallaron indignados: "Lo que hiciste se llama ser cobarde, te deshiciste del hijo que te estaba dando problemas y lo dejaste con un hombre violento que te daba palizas". Su hijo no se ha pronunciado todavía pero lo hará mañana, viernes 6 de septiembre, en el programa de Telecinco y, antes de dar su versión, ha lanzado un comunicado en sus stories de Instagram.

"No voy a hacer ningún cara a cara con mi madre, voy a sentarme yo solo para dar mi punto de vista y explicar toda la verdad, ya que solo hay una", ha asegurado el cuñado de Kiko Jiménez, desmintiendo que ahora quiera enfrentarse a su madre en un plató de televisión. "Y, por favor, no frivolicéis con el tema ni especuléis con que es un montaje porque no lo es, muchísimas gracias", ha añadido, dejando claro que le duele que haya gente que en las redes sociales esté poniendo en duda el drama que ha resquebrajado a su familia y haciendo la importante petición de que se respete el difícil momento que están viviendo los Suescun Galdeano.