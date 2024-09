Cristian Suescun, más duro que nunca con su madre Maite Galdeano: ''No me ha dicho 'te quiero'. Me ha tratado como una mierda''

El hijo de Maite Galdeano se ha sentado en el programa para defenderse de las declaraciones de su madre

Cristian Suescun revela cómo fue su infancia junto a su madre: ''Me dio de lado''

Cristian Suescun responde a los audios inéditos en los que Maite ataca a Kiko: ''A mi hermana no la dominan''

Tras la polémica entrevista que concedió el pasado viernes Maite Galdeano, su hijo Cristian Suescun se ha sentado en '¡De viernes!' y lo ha hecho para responder a las duras declaraciones en las que su madre se refería a él como ''manzana podrida'', entre otras cosas.

Cristian ha revelado cómo fue su infancia después de que, tras la separación de sus padres, un juez le mandase a él a vivir con su padre y a su hermana Sofía con su madre: ''A partir de ahí mi madre me da de lado, yo quiero ir a visitarlas y mi madre ni me abre ni me coge el teléfono''.

Por otro lado, desmiente las palabras de Maite en las que afirmaba que ''Cristian bebe y fuma lo que no tiene que fumar'': ''Eso es mentira, totalmente mentira. Yo tengo una vida muy sana, hago deporte y paso de las drogas'', explica y revela que cree que su madre lo hace por ''agarrarse a algo''.

Confiesa como se sentía en esos momentos en los que afirma que su madre le daba de lado: ''Me sentía como una mierda. Quiere coger a Sofía y hacerla como ella, manipularla y el hijo que se vaya con su padre, que es como el y ya está''.

''He sufrido mucho, me lo he comido yo solito, pero como que me he acostumbrado a estar así, a tener una madre así'', explica y revela que no le daba cariño de pequeño: ''No recuerdo un beso o un abrazo o un te quiero. Sin embargo con Sofía sí''.

Cristian explica también cómo se siente: ''Me siento mal por mí, como una mierda. Siento que no valgo nada, que mi vida no vale, que no tengo el apoyo de una madre'', y confiesa que nunca ha sentido celos de su hermana Sofía: ''Sofía le ha parado los pies en infinidad de ocasiones, pero mi madre no ha dado su brazo a torcer nunca''.

Además, Cristian es muy duro con Maite Galdeano y revela lo que más le ha dolido: ''Que me trate como una mierda, que me diga que soy una manzana podrida, que me diga que no tengo ni para comer. Yo tengo mi ático pagado, mi coche pagado, mi moto y mis ahorros''.