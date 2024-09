La reacción de Agustín Bravo a la afirmación de Julián Muñoz: "Isabel Pantoja se le cepilló de Canal Sur"

Julián Muñoz relataba cómo se fraguó todo en esta entrevista, con detalles, algo que escuchaba Agustín Bravo desde el plató y a lo que reaccionaba: "Los rumores intentas siempre ponerlos un poco en cuarentena, siempre me han preguntado muchas veces quién me sacó de ahí, un programa con tanta audiencia nadie desaparece".

El presentador recordaba todo lo que fue sucediendo en ese programa de Canal Sur durante aquellos años y cómo le dijeron que acababa el programa: "Me lo dijo un directivo, no te lo crees. con esa audiencia, pregunté qué había pasado y este señor me dijo: 'Agustín, deja el tema'. Él estaba cumpliendo órdenes de alguien, esa sensación la tuve yo".