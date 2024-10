Isa Pantoja se emociona al recordar su adopción: ''Sé que mi madre me quiso desde el principio, pero no me ha sabido proteger''

Isa Pantoja se ha abierto por completo en su entrevista en '¡De viernes!'

La hija de la cantante se ha emocionado al recordar cómo su madre la eligió en el orfanato

Durante su dura entrevista en '¡De viernes!', Isa Pantoja ha recordado diversos momentos de su vida junto a sus familiares, pero uno de ellos lo ha recordado con especial emoción. La hija de Isabel Pantoja ha revelado el momento en el que Dulce le contó cómo fue su adopción y no ha podido evitar romperse.

Isa ha comenzado revelando un tema del que ''le cuesta mucho hablar'': Siempre he querido creer que ella era mi madre de verdad, entonces se me pasan muchas cosas por la cabeza que no quiero pensar. Quiero limitarme a decir solo esto, yo sé que ella me quiere muchísimo o quiero pensar que me quiere''.

''Según Dulce, porque se lo he tenido que preguntar a ella porque a mí mi madre no me ha querido contar nada, pero con todo esto le rogué que me contase cómo había sido para quedarme con algo bonito'', comienza Isa Pantoja a emocionarse.

La hija de la tonadillera no ha podido evitar romperse al contar cómo su madre se fijó en ella en el orfanato: ''Me dijo que entró al orfanato, que tenía el pelo cortito, que apenas tenía pelo e incluso tenía calvas y yo tengo buen pelo...''.

''Me dijo que había un montón de niños y que ella quería una niña. Cuando iba pasando por las cunas dijo 'esa se viene conmigo'. Yo sé que ella me quiso desde el primer momento, yo me llevo todas las cosas buenas que me ha dado, le agradezco la vida, pero no me ha sabido proteger. A un hijo adoptado incluso se le intenta dar más cariño que a uno biológico'', cuenta la hija de la cantante entre lágrimas.

Isa Pantoja cuenta cómo se enteró de que era adoptada

La hija de Isabel Pantoja revela que en el colegio, cuando tenía ocho años, una niña le preguntó si era adoptada, algo que ella aún desconocía por completo y revela cómo fue el momento en el que su madre le contó la verdad.

''Fui a casa y le dije a Dulce 'me han dicho esto en el colegio', al día siguiente me dijo 'cariño tienes que hablar con mamá, ella te lo tiene que contar'. Se me cruzaron muchas ideas por la cabeza porque yo pensaba que no, que era imposible'', explica Isa.