Las duras palabras de Isa Pantoja sobre su madre: ''Es como si me hubiese quedado huérfana por segunda vez''

La complicada biografía de Isa Pantoja: los momentos más duros de su vida

Isa Pantoja se ha sentado en '¡De viernes!' para conceder una de sus entrevistas más íntimas, pero también una de las más duras. La hija de Isabel Pantoja está cansada, no aguanta más los desprecios de su familia y da un paso al frente para aclararlo todo.

La hija de tonadillera fue operada hace poco de apendicitis, pero su madre Isabel Pantoja no se preocupó por su estado de salud y revela cómo se siente al respecto: ''Paso cinco días en el hospital y vienen a visitarme mis amigos más cercanos. Cuando van pasando las horas y veo que ya me van a operar, que salgo de la operación y espero esa llamada, esperaba un gesto de mi madre, el hecho de estar ahí esperando algo que no llega para mí ha sido una gran decepción''.

''No siento la necesidad de llamarla porque ahí me di cuenta de que es como si no la tuviese, es como si hubiese perdido por segunda vez una madre. En el momento en el que quiero ver si se preocupa por mí ella no muestra ni un mínimo de atención hacia mí. Es cuando realmente pienso que se ha acabado la relación'', confiesa Isa sobre cómo siente la relación con la tonadillera.

Además, confiesa que su paso por el hospital fue peor debido a la ausencia de su madre: ''Me he tenido que chocar con la pared para entender que no va a estar. La decisión que he tomado es que mi madre vive, existe, pero es como si me hubiera quedado huérfana por segunda vez''.