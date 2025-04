La expareja se ha dejado llevar al caer la noche en los Cayos Cochinos

Por el momento, desconocen que todos hemos sido testigos de su esperado beso

Las lágrimas de Anita y Montoya al sincerarse de sus sentimientos tras besarse: "El primer amor te marca"

Desde que pusieron un pie en Honduras, Montoya y Anita han atravesado todo tipo de situaciones: desde los enfrentamientos más intensos hasta las reconciliaciones más tiernas. Acostumbrados a su montaña rusa de emociones, atraviesan ahora su mejor momento desde que llegaron a los Cayos Cochinos. Y es que, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones'... ¡Se han besado!

El pasado domingo, después de que los dos se saltaran las normas del programa junto a Carmen Alcayde, recibían una sanción: Anita y Montoya iban a vivir durante 24 horas enjaulados en 'Playa Furia'. Por su parte, la colaboradora de televisión iba a ser la encargada de que sobrevivieran.

24 horas juntos dan para mucho y, después de varias semanas en Honduras, Anita y Montoya han estado más cerca que nunca. Poco a poco, la temperatura ha ido subiendo entre ellos hasta que, finalmente, no han podido resistirse y han terminado besándose cuando creían que no había cámaras.

Sube la temperatura

Todo ocurría al caer la noche. Antes de dormir, y bajo la misma sábana, Anita metía su pierna entre las del superviviente. "¡Ay, la pierna! Siempre me mete la pierna en medio. Te gusta la sabanita, ¿eh?", reaccionaba él.

Cada vez más cerca, Anita no dudaba en tocarle la cara: "Está mordible", le decía. "Mordible no, no pienses en morder...", le respondía él. Y, entre abrazos y caricias, Anita y Montoya se dejaban llevar y se besaban cuando creían estar solos: "No hay cámara, ¿no?", se pregunta ella. Momentos después, los micrófonos del programa captaban una inesperada frase: "A ver si voy a volver preñada...".

Anita y Montoya se sinceran: "El primer amor te marca"

Durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', Montoya y Anita se sinceraban en pleno directo desde la Palapa sobre sus sentimientos después de haberse besado: "La verdad que lo necesitábamos los dos. Al final es como que tengo un apoyo muy grande en la otra playa pero no podemos darnos un abrazo o hablar de cosas pendientes. Nos ha venido muy bien a los dos", comenzaba Anita.

"Lo he vivido con mucha emoción, para mí ha sido una cura emocional, no sabía que la persona que más ansiedad me ha dado en los últimos tiempos iba a ser quién me la iba a quitar. Lo necesitaba porque lo he pasado muy mal. Ahora, estar sintiéndome así de feliz y viendo un apoyo en ella, creo que es lo máximo", decía un Montoya muy emocionado hablando de sus sentimientos.