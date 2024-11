Manuel Amador, primer novio de Isa P, revela que tuvo relaciones sexuales en Cantora: "Era una relación clandestina"

El primer novio de Isa Pantoja ha desvelado que mantuvo relaciones sexuales en Cantora

El primer novio de Isa Pantoja ha hablado en una entrevista exclusiva para '¡De viernes!' sobre la relación que tuvo con la hija de la tonadillera. Manuel Amador ha roto su silencio y ha desvelado muchos detalles que se desconocían sobre su relación con Isa Pantoja.

Manuel Amador ha recordado cómo fueron los inicios con la hija de la cantante: "Nos conocimos cuando ella tenía 16 años. Yo era un poquito más mayor que ella y tuvimos una relación de cuatro o cinco meses. Nos conocimos a través de las redes sociales y me dio su teléfono. Quedé con ella en Madrid y empezamos la relación".

En la entrevista, Manuel ha dejado claro que las decisiones en la relación las tomó ella en todo momento: "El primer paso en la relación lo da ella y yo siempre estoy a la espera de lo que haga ella". El joven ha comentado que la familia Pantoja estaba muy encima de ella.

"El problema que teníamos era su familia porque estaba en contra de que ella tuviera un novio", ha contado Manuel. Tras esto, ha matizado que era muy feliz cuando estaba con ella: "Me lo pasaba súper bien con ella. La veía súper alegre". El primer novio de Isa Pantoja ha revelado varios momentos íntimos que tuvo con la hija de la tonadillera.

"Yo he ido a Cantora. Fui una tarde, ella me estaba esperando en un lugar estratégico y me subió a su habitación. Recuerdo que había gente en la casa y estaba de una manera clandestina. No me podía mover de la habitación ni hacer ruido. Pasamos la noche despiertos, tuvimos relaciones sexuales. Se hace de día y salto la ventana", ha narrado Manuel Amador.

El momento en el que Manuel conoce a Isabel Pantoja en persona

A pesar de su relación clandestina, Isa Pantoja llegó a presentar a Manuel a su familia. En primer lugar, Manuel ha confesado el motivo de la ruptura: "Rompemos porque es imposible estar juntos. La familia interviene y son todo problemas. No creo que se enamorara, pero como fui su primer novio y la familia se le puso en contra, se volvió un poco como un capricho".

Tras esto, ha recordado que Isa Pantoja le invitó a la casa de Kiko Rivera, pero no se esperaba que allí también estuviese su madre: "Ella me presenta a su madre como su novio. La cara que se le quedó no le hizo mucha gracia. Después de ese momento mantuvimos una relación clandestina".

Manuel Amador ha recapitulado los momentos en los que Isabel Pantoja no le dejaba estar con él: "Lo que me contaba es que le habían quitado el móvil, que no le dejaban hablar conmigo, que le iban a cambiar de casa, que no le dejaban salir". El primer novio de Isa piensa que por eso la enviaron a un internado.