Fran Rivera se muestra emocionado por su futura paternidad: ''Llevábamos cinco años buscándolo, ya habíamos tirado la toalla''

Fran Rivera ha concedido una entrevista en '¡De Viernes!' donde se abre por completo

En septiembre, el hijo de Carmina Ordoñez y 'Paquirri' anunció la llegad de su tercer hijo junto a Lourdes Montes

Francisco Rivera Ordóñez concedía una de sus entrevistas más íntimas y personales en '¡De viernes!' tras salir a la luz que él y su mujer Lourdes Montes están esperando a su tercer hijo con muchas ganas.

Fue en septiembre cuando la pareja reaparecía en redes sociales para anunciar la buena noticia, que en primavera del año 2025 serán padres, y lo hacían con una publicación junto a sus dos hijos en común.

El torero contaba durante su entrevista cómo fue el momento en el que su mujer le dijo que estaba embarazada: ''Llevábamos cinco años buscándolo desde que nació el pequeñajo. No venía, me pegó una cornada un toro en un testículo y no funcionaba del todo bien y habíamos tirado la toalla''.

Fran Rivera, emocionado, revelaba que en un momento dado su mujer le dijo que ''tenía fatiga'', pero confesaba que fue algo a lo que él no le dio mucha importancia: ''Me llama la pobre llorando y me enseña el predictor y digo 'no me lo puedo creer'. Yo no era el que más quería, pero me dio una alegría''.

Por otro lado, explicaba cómo se tomaron sus otros hijos la noticia: ''Cayetana como loca, le hizo una ilusión tremenda. Carmen lo ha llevado muy mal y Francisco muy gracioso, los niños son más básicos que las niñas me dijo que no quería dejar de ser mi bebé''.